Il Napoli Basket trova il suo play.

Contratto annuale per Jacob Pullen

di Mario Triggiani



Dopo quasi un mese di silenzio la Generazione Vincente Napoli Basket torna a colpire sul mercato ingaggiando finalmente il play titolare. Si tratta di Jacob Pullen, americano con passaporto georgiano classe 1989 con una notevole esperienza europea.Pullen stato ai tempi del college uno dei protagonisti della rinascita cestistica della Kansas State University, condotta per tre volte in quattro anni alle finali nazionali del torneo universitario, segnando 18.6 e 19.7 punti di media con i Wildcats nelle sue ultime due stagioni, in cui il neoacquisto di Napoli stato inserito anche nel quintetto ideale NCAA.La prima esperienza italiana di Pullen avviene nel 2011 quando, subito dopo il college, arriva a Biella in Serie A, chiudendo la stagione con 16 punti a partita. Dopo qualche mese in Israele con l'Hapoel di Gerusalemme, torna in Italia alla Virtus Bologna, dove vive la miglior stagione realizzativa con 20.7 punti di media ed il 50% dal campo, cifre che gli valgono la chiamata in Spagna a Barcellona.Con i blaugrana conquista il titolo nazionale e le Final Four di Eurolega. Negli anni successivi arriva la terza esperienza italiana (14.3 punti di media con l'Happy Casa Brindisi) ed un nuovo titolo nazionale in Croazia con il Cedevita Zagabria.Comincia poi un peregrinare in giro per il mondo che vedr Pullen giocare in Russia, Turchia, Stati Uniti (3 gare in NBA con i Philadelphia 76ers), ancora Croazia e Slovenia, dove vince il terzo titolo nazionale personale con il Cedevita Lubiana realizzando 14 punti di media.Nella scorsa stagione Pullen ha disputato la West Asia Super League, campionato comprendente squadre dell'Asia Occidentale e del Golfo Persico, con la canotta dellAl Kuwait SC, condotto al secondo posto finale con 16,5 punti segnati a gara.Pur essendo Jacob Pullen in possesso del passaporto georgiano dal 2012, grazie al quale ha preso parte all'Europeo 2013, la GeVi dovr spendere un visto per tesserare il nuovo giocatore, in considerazione del fatto che la Georgia non attualmente parte dell'Unione Europea.Nelle prossime settimane verr annunciato anche l'ultimo acquisto della Generazione Vincente Napoli Basket. Si tratter di una guardia, probabilmente statunitense, chiamata a segnare molti punti ed a condurre il team partenopeo quantomeno ad una salvezza tranquilla.In attesa del completamento del roster, coach Milicic continua la preparazione prestagionale.Il primo impegno amichevole attualmente previsto per venerd prossimo, 1 settembre, al PalaLuiss contro la squadra universitaria capitolina che prender parte nella prossima stagione al primo campionato di Serie A2 della sua storia.