Kvaratskhelia alla ricerca del gol perduto

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 27.08.2023)

Contro il Sassuolo, stasera al Maradona, rientra Kvaratskhelia.Garcia lo vorrebbe pi dentro al campo per sottrarlo alle trappole sul filo del fallo laterale. Il tecnico francese ha sempre parlato di due punte, pi vicine. Potremmo vederle stasera.Allora, la situazione ideale per piazzare stabilmente Raspadori alle spalle dei due attaccanti nella posizione in cui il talento emiliano si esprime meglio.arrivato il momento di ritoccare il Napoli di Spalletti anche per sorprendere gli avversari diventati pi abili nel contrastare il 4-3-3 dello scudetto.Garcia prover finalmente a schierare il suo Napoli?Qualcuno dice che contro il Sassuolo vedremo ancora il 4-3-3 con Politano esterno destro e Raspadori fuori. Oppure Raspadori dentro, ma sulla fascia destra.Continuerebbe cos limpiego forzato del ragazzo emiliano in un ruolo che ne limita il rendimento pi incisivo.Con un 4-3-1-2, Raspadori centrale alle spalle delle punte potrebbe offrire a Garcia il cambiamento pi interessante rispetto alla squadra campione dItalia.Cos come Lobotka va lasciato nel suo ruolo di play, nessuno come lui nel campionato italiano.Garcia ha accennato a un centrocampo a due in cui Lobotka finirebbe col fare il mediano davanti alla difesa.Ci sembra un sacrificio assurdo.Il centrocampo di Spalletti va lasciato cos comera e se Zielinski, che ha voluto rimanere a Napoli rifiutando il ricco richiamo dellArabia Saudita, accompagner la sua ottava stagione azzurra onorando la sua scelta con unannata scintillante, il Napoli potr contare sul migliore centrocampo del campionato con un solo handicap: la limitata qualit dei rincalzi.Linteressamento per il fiorentino Amrabat (prezzo eccessivo) significa che il Napoli cerca rinforzi nel settore dove meno ricco di soluzioni.Kvaratskhelia, a parte la nuova posizione che Garcia potrebbe affidargli, atteso soprattutto al gol che manca al georgiano da aprile: ultime undici partite di campionato senza andare a segno, quattro amichevoli giocate nessun gol.Il Sassuolo avversario scomodo. Squadra veloce, ambiziosa, coraggiosa, con un gioco imparato a memoria. Ma, persi Raspadori e Frattesi e con Berardi che fa le bizze puntando ad andare alla Juve, il potenziale offensivo si molto ridotto.comunque una formazione che insiste nel suo gioco di eccellente palleggio e sa battersela con tutti. Contro lAtalanta ha ceduto negli ultimi dieci minuti, decisiva la superiorit fisica dei bergamaschi.Il Napoli dovrebbe contenere senza danni leffervescente gioco degli emiliani che punta molto sulla vivacit a sinistra di Laurenti, sugli ultimi spunti dello stagionato Defrel e sulla fisicit di Pinamonti al centro, sostenuti dalla doppia regia di Maxime Lopez e Matheus Enrique.La partita a centrocampo sembra destinata a registrare una superiorit degli azzurri con la presenza possente di Anguissa. La voglia matta di Osimhen, che ritrova la collaborazione di Kvaratskhelia, assicura al Napoli una superiorit offensiva che finir col decidere il match.Si gioca di sera ed un vantaggio visto il caldo pesante persistente. Rapido nel disporsi a difesa, ma non catenacciaro, il Sassuolo ha un bel gioco ben collaudato e proporr una gara spettacolare.Punger il Napoli con la sua manovra brillante, ma dovr ripararsi dai fulmini di Osimhen.Sembra una partita senza pronostico.