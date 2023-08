Garcia comincia sulla scia di Spalletti

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 19.08.203)

Il Napoli di Spalletti non c pi (e non c pi Kim).Il Napoli di Garcia non c ancora. Complici varie indisponibilit, nelle sei amichevoli pre-campionato Garcia non ha potuto presentare il suo progetto di squadra.Il Napoli di Garcia sar diverso dal Napoli di Spalletti partendo dal presupposto che il Napoli campione dItalia deve cambiare qualcosa visto che gli avversari, avendo imparato a conoscerlo, avevano trovato le contromisure per metterlo in difficolt (40 punti degli azzurri nel girone di ritorno dopo i 50 dellandata).Ci vuole una svolta che funzioni anche da propellente per i giocatori: le novit fanno sempre bene annullando la monotonia del gi fatto.Finora la campagna acquisti (Natan, Cajuste) prescinde dalle necessit immediate di un Napoli che sia nuovo sulla scia della squadra di Spalletti. Garcia avrebbe preferito un altro medianopotente e di personalit al posto di Zielinski dato in partenza.Fra Cajuste e gli obiettivi del Napoli riferiti dai giornali (Veiga, Lo Celso) sembra che si tratti di tuttaltri tipi di giocatori da fargli preferire ancora Zielinski che non parte pi.Il Napoli ha gi un giocatore per cambiare.Il giocatore Raspadori, talento incontestabile. Ma Garcia deve assegnargli il ruolo pi congeniale alle caratteristiche del talento emiliano. Garcia non pu dire che Raspadori gioca bene da mezzala, esterno, trequartista e punta. Raspadori non pu ballare da un ruolo allaltro. Il ruolo migliore di Raspadori, praticamente centravanti, dietro la prima punta.Quando Garcia dice che il Napoli potrebbe giocare a due punte (Osimhen e Kvaratskhelia), escludendo un 4-4-2 che sembra improponibile per il Napoli, la soluzione potrebbe essere Raspadori alle spalle delle due punte in un 4-3-1-2 non ancora provato.Non avendo avuto la piena disponibilit di tutti gli azzurri, Garcia non potr cambiare e inizier a Frosinone col 4-3-3 ed possibile che Raspadori sia lesterno destro. Non il suo ruolo, tende ad accentrarsi e non copre la fascia come fa Politano.Nelle amichevoli Garcia ha provato molti moduli di gioco, ma senza la squadra al completo sono stati tentativi poco probanti.Si attende anche che Kvaratskhelia torni al gol: nessun centro nelle quattro amichevoli in cui ha giocato, nessun gol nelle ultime undici giornate del campionato scorso.Garcia prover a portare Kvara pi dentro al campo per non lasciarlo nella trappola della fascia laterale, chiuso da due e tre avversari? Le due punte cui pensa Garcia per portare il georgiano pi vicino a Osimhen?Individualmente, il Napoli parte con le certezze di Osimhen scatenato, Di Lorenzo e Lobotka in forma-campionato, Rrahmani pronto (sarebbe utile se diventasse il leader della difesa). A Frosinone mancher Anguissa ed unassenza pesante. Giocherebbe Elmas. Saranno ancora di scena gli azzurri di Spalletti.Per rimettersi in corsa, fra vecchia e nuova conduzione tecnica, il Napoli ha bisogno di vincere subito.A Frosinone non sar facile (a meno di uno straripante Osimhen), poi Sassuolo e Lazio al Maradona prima della sosta per la nazionale.I bookmakers danno lInter avanti nella corsa-scudetto, dietro Napoli e Juventus, poi Milan, Roma, Atalanta, Lazio, Fiorentina.Il Napoli campione dItalia, dunque la squadra da battere.Gli azzurri dovranno rispondere con orgoglio, impegno, gioco e sacrificio. Lo scudetto sulla maglia impone una dedizione assoluta per una nuova, prestigiosa avventura.