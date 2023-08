Barbie, di Greta Gerwig

di Giovanna DArbitrio



, al suo quarto film, si cimenta con uno dei personaggi iconici della cultura pop, personaggio di unepoca in cui milioni di bambine giocarono con la bionda bambola, magra, dai grossi seni e i piedi a punta, nonch circondata da varie versioni di Ken, quasi come accessori. In effetti il suo film Barbie descrive il fantastico mondo di Barbieland, una societ matriarcale, dove la Barbie Stereotipo () e tutte le altre Barbie conducono una vita piena di successi, come medici, avvocati e politici, mentre i maschi, come Ken, si dedicano alle attivit ricreative.Purtroppo un giorno, all'improvviso, la mente di Barbie viene assalita da pensieri di morte, i suoi piedini diventano piatti e la bambola perfetta viene colpita da varie imperfezioni. Decide cos di rivolgersi alla saggia Weird Barbie (), emarginata dalla societ per difetti fisici, che le consiglia di andare nel mondo reale per trovare la soluzione dei suoi problemi. Barbie accetta il consigli e parte, raggiunta a sorpresa da Beach Ken () che insieme a lei affronter varie sfide e nuove esperienze.Colpisce una scena iniziale (ironico omaggio a 2001 Odissea nello spazio), in cui le bambine di fine anni '50 distruggono le bambole tradizionali in favore della Barbie in costume zebrato, una sex symbol, molto lontana dal ruolo di madre.Greta Gerwig porta sul grande schermo, per la prima volta in live action, l'iconica bambola della Mattel degli anni 60 e afferma quanto segue: "Ryan Gosling, dal canto suo ha dichiarato: "".Barbie la prima bambola per bambine con le fattezze di una adulta, nata nel 1959 da unidea di Ruth Handler, moglie di Elliot Handler, cofondatore della Mattel insieme ad Harold "Matt" Matson, mentre osservava la figlia Barbara giocare con le bambole, considerandole come persone adulte. E in pochissimo tempo, Barbie divent uno dei giocattoli pi venduti nel mondo.In verit mentre scrivo questo articolo penso pi che mai che il mondo di Barbie e la sua societ caratterizzata da matriarcato e successo femminile in tutti i campi, sia oggi sempre pi falso ed irreale e, anche se la regista fa uso di ironia e alcune battute femministe, alla mente ci giungono le immagini di tante donne uccise ogni giorno, picchiate, stuprate, le prime ad essere licenziate in tempi di crisi, private della possibilit di farsi una famiglia e avere dei figli. Altro che Barbie!Personalmente, inoltre, sono stata contenta di aver giocato con le bambole del tempo che fu, di essere diventata mamma ed ora anche nonna, il che non mi ha impedito di lavorare e realizzarmi pienamente. Le Barbie le ho comprate anche a mia figlia che giocava quando venivano le amiche, ma poi preferiva i giochi allaria aperta. In effetti credo che in fondo sia importante per una donna avere la possibilit di scegliere liberamentee non tutte purtroppo lo possono fare ancor oggi, perfino nei paesi cosiddetti civili.Notevole il cast, includenteFotografia di, montaggio di, musiche diEcco il trailer del film: