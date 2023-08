Paradiso Napoli

di Mimmo Carratelli

(da: Guerin sportivo del 10.08.2023)

C un regime di bassa pressione, anzi di nessuna pressione sul Napoli campione dItalia.Mai registrata prima questa calma dei forti che a egregie cose gli animi accende. I veleni nei ritiri con Monzeglio, la baldoria con Pesaola, i romitaggi furiosi con Vinicio, la pace di Lodrone con Maradona.Vecchie estati col cuore in gola. Feste e proteste. Attrazioni e contestazioni.Questo romitaggio precampionato da Dimaro a Castel di Sangro tutto allinsegna della sostenibile leggerezza dellessere Rudi Garcia.Un allenatore che non mette pressione e non suscita passione. La cosiddetta piazza, sulla scia di felicit dello scudetto, non batte ciglio, batte le mani. Lanno scorso fu un inferno, questanno il paradiso.Dopo lossessiva determinazione di Spalletti e i suoi panegirici che mettevano i brividi, c questa tranquillit che Garcia spande e spende.Forse la condizione migliore per cancellare lo stress della stagione dello scudetto e riproporre una squadra fresca. Dal martello di Spalletti al cesello di Garcia.unoperazione sottile nella testa dei giocatori favorita da un allenatore gradevole nellaspetto e semplice nel linguaggio.Da Mangiafuoco alla Fatina azzurra. il passaggio delicato da una squadra inchiodata a un calcio da praticare rigorosamente a una squadra pi libera di esprimersi, forse pi imprevedibile. La sicurezza dei movimenti mandati a memoria ritoccata per dare pi spazio allestro.A parte il rapporto con De Laurentiis, Spalletti ha mollato per non scoppiare dopo avere dato tutto se stesso nei due anni sulla panchina azzurra.Il cambio, forzato dalla decisione dei tecnico toscano, era forse obbligato.La stessa squadra, continuando con lossessiva conduzione, sarebbe scoppiata.La scelta di Garcia pu rivelarsi la soluzione migliore.Altri allenatori, pi tormentati dal successo e di pi prepotente personalit, avrebbero inciso pesantemente.La leggerezza di Garcia pu rilanciare un Napoli meno angustiato da una guida tecnica fondamentalista. Pu rendere pi libere le teste dei giocatori. Per il resto, il gran gioco espresso nel campionato scorso non pu sparire dincanto.Il Napoli gi squadra, mentre le altre concorrenti nella lotta di vertice hanno bisogno di rinforzarsi e completarsi, tant che sono molto presenti sul calciomercato con problemi non solo economici nel raggiungere gli obiettivi maggiori.Si osserva che il Napoli non ha storia di successi e che le squadre esterne al giro dei club italiani pi blasonati non hanno mai bissato lo scudetto. Lazio, Roma, Verona, Sampdoria, Cagliari, Fiorentina non si sono ripetuti lanno dopo avere vinto il campionato. Lo stesso Napoli di Diego biss lo scudetto tre anni dopo la prima vittoria.Del Napoli si dice anche che mancher il bis avendo perso le linee-guida, Spalletti e Giuntoli. Pure, sono rimasti gli stessi giocatori campioni dItalia, escluso Kim destinato al Bayern Monaco.Se la squadra rimasta la stessa e non partir Osimhen perch il Napoli dovrebbe fallire il bis?Gli azzurri hanno vinto lo scudetto scavando un abisso sulle altre squadre: 16 punti avanti alla Lazio seconda, 18 sullInter, 20 sul Milan, 27 sulla Roma, lasciamo stare la Juve penalizzata.Questi enormi distacchi possono essere cancellati in una sola estate di calciomercato? Il Napoli bello e fatto. Solo se si accontenta di avere vinto, trentatr anni dopo Maradona, allora si mette fuori gioco da solo.Il compito di Garcia ricaricare le batterie senza mandarle in tilt. Per non sconvolgere abitudini e sicurezze, Garcia parte col 4-3-3. Ma si riservato di trovare soluzioni nuove per un Napoli che gli avversari hanno imparato a conoscere e a mettere in difficolt.Nel girone di ritorno il Napoli campione ha fatto 40 punti rispetto ai 50 dellandata. La sorpresa azzurra non sorprendeva pi.Un cambio di modulo sembra opportuno. Garcia ha avvertito gi lesigenza di avere un secondo Anguissa sulla linea mediana, cio un secondo centrocampista fisico per dare pi libert a Lobotka.Si fa il nome del maliano della Salernitana Lassana Coulibay. Resta il vuoto di un leader difensivo dopo la cessione di Kim al Bayern.Comunque, difesa a quattro e centrocampo a tre. Garcia dovr incidere sul fronte offensivo per riportare soprattutto Kvaratskhelia al gol (a secco il georgiano nelle ultime undici partite dello scudetto). allattacco che il Napoli ha bisogno di novit per sorprendere ancora gli avversari. Garcia, sensibile allestro prima degli schemi, potrebbe lanciare Raspadori giocatore di grande talento in un ruolo fisso e adeguato. La sua posizione migliore quella centrale: fronte alla porta, il ragazzo ha notevoli capacit balistiche.Raspadori dietro due punte, Osimhen e Kvaratskhelia, una proposta indecente o un esperimento di un possibile 4-3-1-2 nei progetti di Garcia?Costato 35 milioni, uno degli investimenti maggiori dellultimo Napoli, Raspadori non pu essere pi trattenuto in panchina (nel campionato scorso ha giocato una sola partita intera, 15 volte subentrato, 10 volte sostituto, 12 volte rimasto a guardare).Garcia deve farne un protagonista del suo Napoli. Nella prima apparizione dei titolari (secondo tempo con la Spal), Raspadori stato schierato esterno destro nel 4-3-3, ma ha fatto le cose migliori entrando nel campo e puntando la porta dalla lunetta, n esterno che copre tutta la fascia.De Laurentiis ha cercato di sgamare Garcia chiedendogli che cosa promette ai tifosi napoletani. Con signorile destrezza, il tecnico ha risposto:De Laurentiis ha fatto lo show-man a Dimaro urlando ai tifosi, mutuando uno degli incoraggiamenti che appaiono sulle autostrade.Ha promesso che il 12 agosto a Castel di Sangro, seconda parte del ritiro precampionato, dir il suo pensiero sulla nuova stagione del Napoli.Lanno scorso promise lo scudetto prendendoci in pieno. Questanno sembra pi prudente.Ma il Napoli campione dItalia per ripetersi ha bisogno di un presidente-condottiero che aggiunga la suaalla guida leggera di Garcia. Un allenatore-ombra che sappia stimolare i giocatori.Garcia far la formazione e la tattica, De Laurentiis dovr accendere gli animi come sapeva fare quel diavolaccio di Spalletti.Un presidente che scende in campo, il suo sogno.