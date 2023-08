Kvara, come riaccendere la luce del gol

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 05.08.2023)

Quattro amichevoli, 135 minuti in campo, la scintilla del gol di Kvaratshelia non s ancora accesa. Sera spenta nelle ultime undici partite del campionato scorso.Nelle prime quattro amichevoli dellestate scorsa, 208 minuti in campo, il georgiano al primo anno nel Napoli mise a segno tre gol. possibile che Garcia stia studiando la soluzione per riportare Kvara al gol.Il problema pi ampio. Bisogner cambiare qualcosa del Napoli di Spalletti che gli avversari, avendo imparato a conoscerlo, hanno ostacolato meglio nel girone di ritorno (40 punti del Napoli rispetto ai 50 del girone dandata).Garcia ha gi detto che vorrebbe portare Kvaratskhelia pi dentro al campo. possibile un cambio di modulo. Il 4-3-3 di Spalletti ha sorpreso di meno gli avversari nella seconda parte della stagione scorsa. Un cambio di modulo potrebbe portare Kvaratskhlia pi dentro al campo.Quale modulo ha in mente Garcia?Per il momento, il tecnico francese non ha ancora presentato il suo Napoli. Infortuni, la rotazione dellintera rosa, il 4-3-3 confermato con variazioni insignificanti e i tempi della preparazione da rispettare hanno impedito di scoprire il Napoli che Garcia ha in mente a quattordici giorni dallinizio del campionato. Nessuno allarme, Garcia sta facendo il suo lavoro.Il cambio del modulo per un Napoli diverso che torni a sorprendere gli avversari potrebbe (dovrebbe?) passare per lutilizzo in pianta stabile di Raspadori, un talento che non pu continuare ad aspettare in panchina. La posizione migliore di Raspadori dietro la prima punta perch il ragazzo emiliano essenzialmente un centravanti. Relegato a destra nel 4-3-3 resterebbe defilato e si ridurrebbe lefficacia della sua battuta in gol che secca ed efficace al centro.possibile un Napoli a due punte, Osimhen e Kvara, con Raspadori dietro, centrocampo a tre e difesa a quattro, cio un 4-3-1-2?Sulle fasce spingerebbero Di Lorenzo e Mario Rui, abituati a farlo. Certamente, Garcia ha la sua soluzione in mente. Aspettiamo di vedere il suo Napoli.