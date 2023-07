Rudi Garcia e così sia

di Mimmo Carratelli

(da: Guerin Sportivo del 10.07.2023)

Uno su quaranta ce la fa.Ce l’ha fatta Rudi Garcia sbocciato dall’agenda di Aurelio De Laurentiis di quaranta si, quaranta no, a Castelvolturno, l’ormai leggendaria Aurelio’s List di quaranta nomi di allenatori d’ogni latitudine e longitudine, possibilmente sensibili al fascino del 4-3-3 e tatticamente consanguinei del fuggiasco per troppo amore Luciano Spalletti.Quaranta nomi per il Napoli campione d’Italia, quaranta tecnici da bosco e da riviera, più segnatamente da golfo azzurro, per estrarne il migliore sulla panchina dove l’uomo di Certaldo e di nessuna certezza mostrava ornamenti bronzei da hippy attempato e tormentava con i canini una sfortunata biro indicando ai giocatori lo spazio da conquistare, astronauti di un calcio interstellare.? questo è stato il problema, se fosse più nobile Luis Enrique di immensa gloria catalana o prendere all’amo il tedesco Nagelsmann dei trionfi bavaresi, telefonare, contattare Vincenzo Italiano, sondare, rischiare la botta con Thiago Motta e, ripensandoci, un pesante pensiero per Christophe Galtier, e davanti ai dinieghi un sottile dispiacere, ma prendere coraggio contro un mare di affanni.In fin dei conti, nessuno di loro aveva un alpaca per amico, il cranio lucente e sa parlare di calcio con l’irresistibile linguaggio esoterico di Luciano, nessuno degno di una pec, nessuno paragonabile all’esule toscano, l’Alighieri dello scudetto.Così, alla fine, ecco Rudi Garcia, francese di grazia e andaluso d’aspetto, categoria bel tenebroso, occhi azzurri alla Frank Sinatra, che arriva senza se e senza ma, probabilmente senza Kim, e che non si incatenerà se per Osimhen giungerà la proposta indecente e irrinunciabile dei 150 milioni.Non per questo Rudi Garcia è una scelta di comodo, peggio una seconda scelta, nessuno dei tecnici citati ha vinto il campionato del mondo, Luis Enrique è taciturno e spigoloso, Galtier con la sua faccia da duro marsigliese ha appena sconvolto lo spogliatoio del Paris Saint Germain, Nagelsmann è decisamente tedesco ed egocentrico, meglio Rudi Garcia così signorile col suo calcio libero, nuove sensazioni, giovani emozioni, la fine dei fantasmi del passato, Benitez, Sarri, Spalletti, per un futuro immacolato con una sola certezza, De Laurentiis al centro del villaggio.Non si registrano fremiti particolari in città in attesa di scoprire il Napoli alla francese, egalitè, fraternitè, 4-3-3 di Rudi Garcia.La presentazione del tecnico transalpino, sottratta al far west di Castelvolturno e consegnata alla grandeur della Reggia di Capodimonte, location borbonica disagevole per un repubblicano francese, ha prodotto un approssimativo striscione di “” e, nonostante, i capolavori della Reggia, non ha fatto registrare un capolavoro di incontro con la stampa.Tutto è filato sulle onde di lievi banalità com’era scontato in questo tempo sospeso che contraddistingue la squadra e la città campioni d’Italia, sospese su un grande futuro dietro le spalle.L’unico a suo agio, al cospetto di prefetti, rettori e consoli, il campo largo della partecipazione, è stato Aurelio De Laurentiis in impeccabile abito beige e cravatta, il sorriso un po’ forzato e la barba poco vibrante come succede in questi tempi di allenatori sabbatici, Luciano Spalletti sabbatico per eccellenza e Rudi Garcia reduce da un anno sabbatico dopo l’esperienza in Arabia Saudita e gli inevitabili dissapori con Cristiano Ronaldo, sceicco-giocatore a Riad.Osservatori dotti hanno cercato di rimarcare le differenze tra Spalletti e Garcia, visibili a occhio nudo, il toscano di campagna supremo contorsionista delle conferenze-stampa, occhi roteanti e lampeggianti, spiegazioni circonflesse, anacoluti e variazioni sul tema, il fuoco eternamente acceso sotto la tuta, il francese di una semplicità disarmante, la postura corretta di un direttore di banca, il linguaggio essenziale, io non ho paura, sono qui per vincere, in un italiano ingentilito dall’inflessione gallica dell’Ile-de-France, e soprattutto niente sarò con te e tu non devi mollare, una retorica estranea al suo spirito cartesiano, umiltà, ambizione, lavoro, questo sì, ma non si possono scrivere sulle pettorine dei giocatori, sembrano un programma della Schlein.Rudi è uno spirito allegro quando è il caso, capace di cantare il poropompero accompagnandosi con la chitarra nello spogliatoio del Lilla e mimando di suonare il violino all’arbitro Rocchi sul campo della Juventus dopo un rigore concesso ai bianconeri e realizzato da Tevez contro la sua Roma dei tempi di Totti e De Rossi da far dire al violinista francese che, a Torino, è “” ritenendo fuori dai sedici metri il fallo del suo giocatore.Molto onestamente Rudi Garcia ha ringraziato De Laurentiis per il coraggio d’averlo ingaggiato e il presidente si è schermito dichiarandosi un innovatore che sta molto innovando il Napoli non solo con le maglie stilizzate di sua figlia Valentina, ma anche con l’inserimento nell’organigramma azzurro di Antonio Sinicropi, un tempo rude difensore della Vigor Lamezia, al di là delle colonne d’Ercole del calcio, oggi laureatosi direttore sportivo a Coverciano, pronto a cancellare ogni ricordo di Giuntoli con questo cognome suggestivo, Sinicropi, che riecheggia Minnie Minoprio perché tutto dev’essere spettacolo come s’è visto nella festa dello scudetto al Maradona.L’obiettivo non detto ma sottinteso, a guida Rudi Garcia, è la conferma dello scudetto, l’obiettivo presidenziale è giocare la finale Champions, anche perderla ma esserci.Ci sarà anche la Coppa Italia e ci sarà la Supercoppa italiana con l’Inter. Io gioco per vincere, dice Rudi Garcia e aggiunge “” nel ricordo delle dieci vittorie iniziali con la Roma, nove anni fa, battendo anche il Napoli di Benitez 2-0.Assicura che De Laurentiis l’ha scelto per i risultati conseguiti: il campionato vinto in Francia col Lilla dodici anni fa, i due secondi posti con la Roma di Totti e De Rossi, ma anche Gervinho, una finale di Europa League col Marsiglia persa contro l’Atletico Madrid e una semifinale di Champions col Lione persa contro il Bayern dopo avere eliminato il Manchester City di Guardiola e De Bruyne e la Juventus di Sarri e Cristiano Ronaldo.Mentre Rudi parlava alla Reggia di Capodimonte, compariva sui social un tweet di Anguissa “”.Senza brividi, Anguissa l’ha lanciato proprio Garcia ai tempi del Marsiglia. Rudi ha poi detto che gli azzurri devono dimenticare quello che hanno fatto tranne la fiducia per rimanere umili e mantenere ambizioni.Qualcuno ipotizza un baricentro medio-basso per aprire praterie alle verticalizzazioni che devono essere rapide con un fraseggio meno insistito dei centrocampisti. Ci sarà da valutare quanta “” hanno ancora gli azzurri, quanto logorio è rimasto dopo la cavalcata tricolore e come la squadra risponderà alla mancanza di brividi.Rudi Garcia deve risolvere qualche problema. Gli avversari hanno imparato a bloccare il Napoli. Più che sacrificare un giocatore su Lobotka, la fonte suprema del gioco azzurro, ne piazzano due e anche tre su Kvaraskhelia.Questo accorgimento, che danneggia anche Osimhen, ha spento la scintilla del gol del georgiano: nessuna rete nelle ultime undici partite, dodici nelle precedenti ventitré.A questo punto, il Napoli avrebbe bisogno di un esterno destro più incisivo di Lozano e Politano messi insieme. Ma soprattutto Rudi Garcia dovrà dare spazio a Raspadori.Il talento emiliano non può essere confinato in panchina per un altro anno. Il ragazzo è venuto al Napoli con grande entusiasmo accettando la prima annata in cui ha giocato una sola partita intera (1-0 allo Spezia, gol decisivo), dieci volte è stato sostituito, quindici volte è entrato dalla panchina (a Torino contro la Juventus 1-0, gol decisivo sette minuti dopo avere preso il posto di Kvaratshelia).Dove può giocare Raspadori? Sulla destra nel 4-3-3 resta troppo defilato, mentre è molto efficace se è di fronte alla porta, sul centro-sinistra, capace di un tiro secco e filante.Raspadori ha segnato quattro gol in sette partite di Champions. Potrebbe essere titolare col 4-2-3-1 alle spalle della prima punta. Garcia non sembra ossessionato dagli schemi, sensibile invece all’estro dei giocatori.Troverà una soluzione per Raspadori? I giorni di Dimaro chiariranno il nuovo corso tecnico, la salute e la voglia degli azzurri, il feeling tra giocatori e il nuovo allenatore, le cessioni e gli arrivi.Rudi Garcia sa farsi voler bene, ha un carisma dolce, non è il tenente Garcia, ma qualche fremito dovrà pur trasmetterlo a una squadra che Spalletti eccitava con discorsi da brividi, vincere e vinceremo, qualcosa del genere se non proprio così.