Il mondo di Effepi, di Grazia Maria Mantelli

di Giovanna DArbitrio



Domenica 9 luglio, nella Corte Comunale di Sabaudia, stato presentato il libro Il mondo di EffePi, di Grazia Maria Mantelli (Ed. Infinito).



Hanno partecipato al dibattito Isabella Di Chio, giornalista di Tgr Lazio, Flavia Vicinanza, psicologa presso il Policlinico Universitario Campus bio Medico.



Accompagnamento musicale dellarpista Stefania Mercuzzi. Moderatrice, la giornalista Roberta Sottoriva.



Il libro include una Prefazione di Romano Tripodi, unIntroduzione di Rosa Bruni, una Postfazione di Gaia Gentile, e le illustrazioni di Silvia Ciotti.



Sulla quarta di copertina si legge quanto segue: Il dialogo con le bambine e i bambini deve affrontare tutti i temi: il coraggio, la cattiveria, la forza, linsuccesso, la sincerit, la paura, la sofferenza, la speranza, lamore, i sogni. A loro non va nascosto quello che succede nella vita e nel mondo, anche perch nulla pu essere loro nascosto. Vanno solo aiutate/i a trovare la giusta chiave di serenit per affrontarlo.

Le loro paure nascono dalla mancanza di chiarezza degli adulti. Perch genera paura ci che non si conosce. un principio semplice e complesso, come lo sono le bambine e i bambini. A volte loro sono persino pi pronte/i degli adulti ad affrontare i grandi temi della vita e chiedono solo una guida che le/i aiuti a sentire la propria voce interiore, quella che ci spinge ad affrontare tutto e a cercare le nostre personalissime chiavi per la felicit.

Questi racconti hanno il ritmo della scoperta, del passo lieve e della presenza piena, che solo i bambini sanno avere, con quellessere interamente nel qui e ora della vita. Con piena presenza e sguardo aperto, con le tante domande di senso e con la fantasia che solo un modo pi profondo e colorato per stare al mondo e aprire sentieri nuovi. Con cura e tanti sorrisi. (Rosa Bruni)



Un piccolo mondo in cui lamore per gli animali e lambiente regna sovrano e che le affascinanti pagine di Grazia Maria Mantelli sanno rendere particolarmente vivo e palpitante. (Romano Tripodi)



Questo libro un portale verso il luogo diverso dei bambini che abitano luniverso delle prime emozioni, della realt confusa con la fantasia. (Gaia Gentile)



Un piccolo libro che si legge tutto dun fiato per lo stile scorrevole e il contenuto davvero coinvolgente, un libro che in poche pagine riesce a condensare concetti significativi ed elevati, idee costruttive e spunti educativi non solo per genitori, ma anche per insegnanti. Pregevoli anche le illustrazioni che traducono in immagini i temi salienti trattati dallautrice.



Mi venuto in mente Socrate per il quale lEducazione, intesa nel senso pi alto, pura ars maieutica (arte della levatrice), ovvero labilit delleducatore nel far venire alla luce conoscenza e verit attraverso il dialogo, favorendo cos un processo di crescita spirituale. Nel libro di G.M. Mantelli c un elemento in pi che d maggior forza al discorso: il ruolo della fantasia unita a grande sensibilit.



Grazia Maria Mantelli nasce a Roma, dove segue studi classici e consegue il diploma di maturit, oltre a quello conseguito nellanno precedente negli Stati Uniti dAmerica. Laureata in Giurisprudenza, svolge la professione di avvocato, anche se la sua anima, perennemente divisa tra gli opposti, vorrebbe che si dedicasse anche a scrivere racconti per linfanzia.

Si sente, infatti, scrittrice per passione e avvocato per professione. Dopo aver riscoperto il magico mondo dei bambini con la maternit, ha capito dessere affascinata dalla complessit e dalla semplicit di quel mondo, al quale sente ancora in parte di appartenere e al quale si aggrappa tenacemente.



Ecco un video in cui lautrice parla del suo libro: