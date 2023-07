Domani è un altro giorno…

di Giovanna D’Arbitrio



È stata mia sorella Luisa che mi ha fatto ricordare la famosa frase “”, pronunciata dain “”. Benché abbia tanti problemi, mia sorella coraggiosamente va avanti e mi ripete tale frase aggiungendo la parla “!”.E come ogni estate ho notato che perfino in spiaggia, sotto gli ombrelloni, le donne s’incontrano e si dispongono in cerchio e tra loro scatta una sorta di magia che le avvolge inducendole a confessioni e confidenze, sfoghi spontanei e confronti, storie di vite quotidiane e ricordi.Quando si arriva ad una certa età, oltre ai fatti quotidiani vengono fuori in effetti tanti ricordi e, mettendo insieme gli uni con gli altri, ne scaturisce il ritratto di un periodo storico tutto al femminile dagli anni ’60 ad oggi, un periodo ricco di lotte in famiglia e nel lavoro per guadagnarsi un po’ di spazio vitale, un po’ di rispetto e dignità.Mi è venuta in mente un’immagine emblematica, spesso sfruttata in molti film, in cui si vede una donna davanti ad un frigo carico di cibo che ella ingurgita per colmare il vuoto di qualche delusione, di qualche insoddisfazione… In effetti una caratteristica comune di molte donne è il difficile rapporto con il cibo, amato e odiato, usato nei momenti difficili per compensare “” delle delusioni, delle umiliazioni, della mancanza di gratitudine per il nostro quotidiano impegno e i costanti amorevoli sacrifici, mai considerati nella giusta luce sia in famiglia che sul lavoro, mai degni di nota in quanto per secoli considerati “doveri” solo femminili.Purtroppo il cibo dà solo un sollievo temporaneo e poi dopo “” ci si preoccupa della linea e ci si sente in colpa per aver esagerato nelle quantità. Difficile rapporto davvero quello tra donne e cibo! E qui non vogliamo certo parlare di fenomeni drammaticamente in aumento, come bulimia e anoressia, più presenti nel mondo femminile che in quello maschile. Sarebbe un discorso troppo lungo da affrontare e per lo stesso motivo qui non ci sentiamo di trattare il tema delle crescenti violenze sulle donne. Malgrado le quote rosa guadagnate in politica, la condizione femminile non ha fatto grandi passi sul pianeta Terra.Vogliamo soffermarci invece su queste forme di “” ritenute spesso meno importanti e pericolose, eppure sempre più indicative di un disagio psicologico comune alle donne di tutte le età: c’è chi si fionda su dolci e cioccolatini e ne mangia in quantità pantagrueliche finché non si sente più calma, c’è chi invece preferisce cibi salati e saporiti, chi ricorre a qualche bicchiere di brandy. Anche la sottoscritta confessa che in certi momenti, i gelati sono stati una vera ancora di salvezza…E così tra un dolce e un gelato, penso alle frasi di tante donne udite durante la mia vita: mi giungono da lontano come un’eco che risuona nella mente e nell’anima. Tante frasi di povere donne che fanno venire in mente i film di Bergman (regista molto sensibile alle problematiche femminili), comee tanti altri.Eccone alcune, ma potremmo continuare a scrivere per ore: “.”.Sì, la vita continua, coraggio donne, domani è un altro giorno, disse Rossella O’ Hara.