Testa alta, e avanti, di Gaia Tortora

di Giovanna DArbitrio

Quaranta anni fa uno dei pi noti personaggi televisivi dellepoca,, venne arrestato con l'accusa di essere un camorrista e uno spacciatore nel periodo in cui il pentitismo di malavitosi influenz purtroppo alcuni magistrati.Dopo tre anni fu dimostrato che tale accusa era falsa, ma in quei tre anni vennero distrutti non solo la sua carriera e la sua vita privata, ma anche quella di tutta la sua famiglia.Ne ricostruisce le dolorose conseguenze la figlia,, nel suo libro(Ed. Mondadori).Nel risvolto anteriore di copertina si legge quanto segue:Inizia cos uno dei pi clamorosi casi di malagiustizia del nostro paese, ma anche un calvario umano che durer anni, deviando il corso delle vite di tutte le persone coinvolte. In questo libro Gaia Tortora racconta la sua storia, nella consapevolezza che non sia solo sua: ogni giorno tre innocenti finiscono in carcere per errore, pi di mille cittadini l'anno. E i media continuano a comportarsi come fecero con suo padre: titoloni per additare i presunti colpevoli e, quando va bene, trafiletti seppelliti nelle ultime pagine a segnalare l'assoluzione, il proscioglimento, l'errore giudiziario. Condividere il proprio intimo dolore, allora, diventa un modo per combattere contro l'ingiustizia, per impedire che tutto ci si possa ripetere. E andare avanti, come le diceva suo padre, a testa alta.Impossibile dimenticare un personaggio come, colto, ironico, grande professionista, raffinato precursore di nuovi e indimenticabili programmi: il suo debutto in televisione arriv nel 1956 in, con, poiconcon R. Carr e infine, programma di grande successo che fece registrare pi di 26 milioni di telespettatori.Il libro di Gaia Tortora oltre a ricordare tale percorso, si focalizza soprattutto sul suo dramma intimo, quando a 14 anni si ritrov a dover affrontare la gogna mediatica che colp non solo il padre, ma tutta la famiglia. Molto significativo e toccante ci che scrive nel suo libro:(pag.11) .Il libro stato presentato lo scorso 22 giugno, presso il locale Essenza Verde di Roma, in un incontro organizzato dallAssociazione Amici di Quaderni Radicali: con lautrice, al dibattito hanno partecipato leditorialista del Corriere della Sera, il direttore di Quaderni Radicali ed Agenzia Radicalee lavvocato, che hanno discusso a lungo sulla persecuzione giudiziaria subita da Enzo Tortora nel 1983, un clamoroso caso di errore giudiziario dal quale nel 1987 ebbe origine la campagna radicale per lae il referendum sulla responsabilit civile dei magistrati. E quanto accaduto ad Enzo Tortora quarantanni fa continua ad essere un monito per tutti noi., giornalista e conduttrice televisiva italiana, ha esordito nella redazione di Teleroma 56, per poi collaborare con altre emittenti. Dal 2005 ha condotto insieme ad Andrea Pancani, Omnibus su La7. Dal 2010 stata conduttrice anche della fascia serale del telegiornale, diventando vicedirettrice. Ha due figlie Beatrice e Costanza.Ecco il video della presentazione su Radio Radicale: