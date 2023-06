Storia della camorra

di Achille della Ragione



PREFAZIONEVivere a Napoli significa necessariamente confrontarsi con la camorra, la quale, come una piovra, avvolge con i suoi tentacoli tutta la citt ed il suo tessuto produttivo.Se si abita nei quartieri degradati si sogna di poterne far parte, se si un commerciante bisogna subirne il pizzo, se si fa parte della sempre pi stretta cerchia degli intellettuali vi lobbligo morale di analizzarne il fenomeno e proporre rimedi per estirparlo.La camorra ha origini remote.Importata nel Seicento dagli spagnoli, durante gli anni del viceregno, per secoli ha avuto un ferreo codice donore, durato fino allepoca in cui regnava incontrastato Raffaele Cutolo, il folle ordinatore che vietava il commercio della droga.Caduto lui, la polvere bianca dilagata, distruggendo i corpi ed inquinando le coscienze, dando luogo, con i giganteschi proventi del suo commercio, ad una sorta di antistato, ormai pi potente delle stesse istituzioni, che hanno preferito allearsi con la criminalit organizzata invece di tentare di combatterla.Non dimentichiamo che, grazie alla camorra, vivono centinaia di migliaia di napoletani, che Scampia la pi grande piazza di spaccio dEuropa e che da tempo in voga un turismo, sempre pi diffuso, che consiste nel trascorrere il week-end allombra del Vesuvio per procacciarsi la dose, a prezzi di favore, per alcune settimane.Fino a quando mancher il lavoro ed i giovani migliori saranno costretti ad emigrare, non vi alcuna speranza di contrastare la camorra.Se lo Stato volesse realmente abbozzare un tentativo, se non di debellarla, almeno di mitigarne la nefasta influenza, dovrebbe farsi fautore di una sorta di piano Marschall, coinvolgendo, con cospicui incentivi economici, i funzionari pi validi, i poliziotti ed i carabinieri pi motivati, oltre, naturalmente, i questori, i prefetti ed i magistrati, disposti ad impegnarsi in una sfida entusiasmante, che i Napoletani da soli non sono in grado di vincere.A fronte di tante carenze, Napoli possiede una misconosciuta ricchezza: la pi alta concentrazione di giovani del mondo occidentale, uno straordinario propellente che, se correttamente utilizzato, pu indurre un radicale mutamento di rotta ed i tanti ragazzi che oggi subiscono il perverso fascino del boss, dellauto di lusso, della motocicletta da corsa, del videotelefonino alla moda, capirebbero che esiste la realt di un lavoro onesto e la possibilit di un futuro diverso.E siamo certi che lo stesso Cosimo Di Lauro, la cui foto imperversa sui telefonini dei giovani di ambo i sessi, si cercherebbe un lavoro ne La Squadra o in qualche altro serial televisivo e le sue imprese sarebbero finalmente solo virtuali, figlie della fantasia e non della triste realt di Secondigliano.Proponiamo ora ai nostri lettori una serie di articoli sull'argomento che nel corso degli anni ho pubblicato su riviste cartacee e telematiche, partendo dal boss pi famoso: Raffaele Cutolo, a cui, nel 1994, dedicai un articolo: Un folle ordinatore, che fu pubblicato dal mensile Den e dal periodico Scena Illustrata, il quale fu letto dal suo avvocato che glielo port in carcere e lui leggendolo si commosse e mi scrisse una lettera che conservo gelosamente, nella quale mi ringraziava affermando: finalmente una persona che ha capito il mio comportamento verso i Napoletani.Passiamo poi a Pupetta Maresca, che intervistai quando, divenuta anziana, si era ritirata nel suo negozio. Mi ringrazi per il mio scritto su di lei: una tragedia sofoclea e mi segnal che il film di cui parlo alla fine dell'articolo, dopo anni di attesa aveva visto la luce grazie a Mediaset ed a Manuela Arcuri che interpretava il suo ruolo.Passiamo poi ad un personaggio minore, che grazie al suo comportamento, aveva avuto un grande onore: in copertina sul Times.INDICELa storia della camorra modernaLa storia della camorra delle originiL'etimo del termine camorraIl processo CuocoloIl boss dei due mondi: Lucy LucianoRaffaele CutoloPupetta MarescaVoglio sposarmi da Don RaffaIn copertina sul TimesRaffaele CantoneDon Luigi MerolaIl flagello ubiquitario della drogaSecondigliano: Bronx o Eldorado?La napoletanit nella storia dellarteDalla camorra onorata alle piazze dello spaccioNapoli 1 edizione giugno 2023