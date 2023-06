Lungo i sentieri di Lea, un evento nell’evento

di Giovanna D’Arbitrio



Come già preannunciato nei precedenti comunicati stampa di, l’ideatrice e organizzatrice storica del, ha introdotto quest’anno un’interessante novità: la XII edizione dell’evento culturale sarà arricchita da una grande mostra dedicata a, intitolata “”, allestita nele visitabile dal 24 giugno al 25 luglio. Insomma “un evento nell’evento”.La compianta Lea Mattarella, figlia di Antonino Mattarella, fratello del Presidente della Repubblica, stroncata a 54 anni da una malattia, era una critica d'arte conosciuta e apprezzata nel mondo artistico e giornalistico: era stata anche collaboratrice di Repubblica e della Stampa e aveva insegnato per molti anni all'Accademia di Belle Arti di Roma, e precedentemente negli istituti di Milano, Torino, Napoli e Macerata. Curatrice di mostre, aveva anche una grande passione per la letteratura.Nel 2017 aveva ottenuto il Premio Pavoncella per il suo impegno per l’Arte, con la seguente motivazione: “”. Divenuta in seguito una preziosa giurata del Pavoncella, purtroppo scomparsa troppo presto 5 anni fa.Ed ecco come viene presentata la mostra “”, nel comunicato stampa di Romano Tripodi: “”.(A cura di Romano Tripodi-Responsabile Comunicazione del Premio Pavoncella).Resa possibile dalla disponibilità del Comune, nelle persone del Sindaco Alberto Mosca e dell’Assessore al Turismo e Cultura, Giovanni Secci e dal supporto del Privato: Intesa Sanpaolo (main sponsor), Terna, Ania, Unaprol, Mapam s.r.l., Grimaldi lines, Azienda Marco Carpineti, senz’altro la mostra rappresenta una valida iniziativa, dedicata ad una donna che amava l’Arte e la Cultura in genere, una persona sensibile, intelligente che non potremo mai dimenticare.