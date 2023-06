Donne Guerriere, di Matteo Liberti

di Giovanna D'Arbitrio

Dopo i recenti efferati femminicidi, crescono sgomento e sdegno per tanti delitti commessi nel nostro paese e nel mondo: 120 donne uccise in Italia nel 2022, 45 da gennaio a maggio 2023 secondo i dati del Viminale, diverse migliaia in tutto il mondo secondo un recente rapporto ONU.E quando ci volgiamo indietro verso il passato e consideriamo le faticose conquiste delle donne attraverso i secoli, ci rendiamo conto di quanto sia difficile sradicare comportamenti maschilisti, mentalit distorte, pregiudizi e quantaltro.Lodevole quindi limpegno di molti autori che nel corso degli anni hanno dedicato libri alle donne, rivalutando figure femminili totalmente oscurate dalla storia in tutti i campi dello scibile umano, come il saggio di(Ed Newton Compton).Sul risvolto anteriore di copertina si legge quanto segue:In effetti il libro spazia dalla mitologia allepoca contemporanea, narrando le gesta di numerose eroine, donne poco conosciute, poich la storiografia ufficiale sempre stata pi centrata sugli uomini che sui personaggi femminili.E in effetti alcune delle protagoniste descritte nel libro furono costrette a travestirsi da uomini per dimostrare il loro coraggio, come del resto avvenuto in campo letterario dove le scrittrici erano costrette ad adottare uno pseudonimo maschile per veder pubblicati i loro libri.Ed proprio da Atena che parte il percorso del libro nel mondo delle donne guerriere, poich- scrive lautore.Colpisce in verit lo spazio dedicato a culture lontane dalla nostra, a minoranze cancellate dalla storiografia ufficiale, come la storia di Lozen (1840-1889), la guerriera-sciamana della la trib degli apache chiricahua che combatt contro i coloni bianchi.Come fa notare lautore, In realt, le donne sono sempre andate in guerra non tanto per ambizione o per smania di potere, ma piuttosto: per proteggere le loro famiglie, le loro case, le loro citt o nazioni.E il saggio ha anche il merito di ricordare donne che nei loro Paesi dorigine sono considerate come eroine nazionali, ma che sono state cancellate dai libri di storia a livello internazionale, riuscendo a restituire dignit a personaggi femminili ignorati o travisati da falsit.Infine anche i conflitti contemporanei non vengono trascurati dallautore che sottolinea come in essi la presenza delle donne non rappresenti pi uneccezione, ma una triste realt.Non abbiamo ritenuto opportuno dilungarci sui numerosi personaggi femminili descritti nel saggio, poich riteniamo che il lettore debba scoprirne tutto il fascino attraverso le pagine di un libro davvero coinvolgente, sia per contenuto che per forma scorrevole, un libro che non vuole certo esaltare la guerra, ma evidenziare il coraggio delle donne attraverso i secoli.Un lodevole obiettivo, soprattutto in unepoca in cui troppo spesso i loro diritti umani e civili vengono ignorati, considerate pi come donne-oggetto che persone degne di rispetto.In effetti Ilche Kant indicava come fondamento della legge morale, non funzionale al mondo delleconomia che puntando su cose sostituibili con modelli sempre pi nuovi, produce continuamentee pian piano il concetto passa dagli oggetti a piante, animali, ambiente in genere ed infine agli esseri umani, in particolare donne che diventano pertanto un prodottoconinindica una via duscita nella positiva gestione delle emozioni attraverso uneducazione a buoni sentimenti, empatia, altruismo e soprattutto un habitat diverso e pi sano che aiuti anche gli educatori.nato a Roma nel 1977, si laureato in Storia Contemporanea alla Sapienza Universit di Roma e ha poi conseguito un master in Storia e Storiografia multimediale.Giornalista e divulgatore storico, dirige il periodico mensile, da lui stesso fondato nel 2005.Collabora inoltre attivamente, dal 2008, con il magazinee con altre testate del mondo Focus.