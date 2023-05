Rapito, di Marco Bellocchio

di Giovanna D'Arbitrio



Presentato in concorso a Cannes 2023,, film diretto da, si ispira al librodi(Ed. Mondadori) che racconta la storia vera di un bambino ebreo,, Edgardo Mortara da bambino,, Edgardo Mortara adulto) che nel 1858, fu prelevato dallo Stato Pontificio e tolto alla sua famiglia per essere cresciuto come cattolico.E a quanto pare, il caso Mortara aveva suscitato l'interesse anche diche nel 2016 intendeva girare un film tratto dal libro di.>Il libro di Scalise viene cos presentato:Anche nel film Edgardo, bambino ebreo, viene battezzato in segreto da una domestica che temeva per la sua salute. E poich un bambino battezzato secondo le rigide regole cattoliche dellepoca era obbligato a ricevere uneducazione cattolica, Edgardo viene strappato alla sua famiglia, portato a Roma ed allevato sotto la custodia di Papa Pio IX ().Nonostante le strenue battaglie dei suoi genitori () per riportarlo a casa, il pontefice si oppose e Edgardo crebbe nella fede cattolica. Allet di 19 anni, nonostante la caduta dello Stato Pontificio, Edgardo Mortara decise di non tornare in famiglia, anzi cerc di convertire i familiari. Divenne sacerdote nel 1874 in Francia. Mor nel 1940 a Liegi, in Belgio, poco prima dell'invasione della Germania nazista.Come nei suoi film su Aldo Moro, ancora una volta Bellocchio rigetta le dinamiche del potere e ogni genere di estremo dogmatismo. Indubbiamente il potere temporale della chiesa ha causato molti danni in passato, ma bisogna riconoscere che ci sono stati anche grandi Papi che hanno segnato svolte positive nella storia, come lattuale Papa Francesco.Numerosi gli attori del cast includenteLa sceneggiatura di, fotografia di, il montaggio di, le musiche sono diCi sembra giusto ricordare che, nato a Piacenza nel 1939, dopo aver diretto un film cult I pugni in tasca (1965), che ha inaugurato una nuova era del cinema italiano, ancora autorevole voce del dissenso all'et di 84 anni.Tra le sue numerose opere ricordiamoEcco il trailer del film: