Riflessioni sul film Plan 75

di Giovanna D'Arbitrio

(Canzone di Renato Zero).Mi son venuti in mente questi versi mentre guardavo il filmche ha ottenuto diversi riconoscimenti a livello internazionale.Presentato a Cannes 2022, dove ha ottenuto il Premio Camera dOro con menzione speciale, scelto per rappresentare il Giappone ai Premi Oscar 2023, Plan 75, scritto e diretto dall'esordiente regista, un film distopico focalizzato sul tema dell'invecchiamento della popolazione.Ambientato in un futuro Giappone, esso racconta come un programma governativo cerchi di risolvere il suddetto problema che pesa sul bilancio dello stato, offrendo agli anziani lopportunit di ricorrere all'eutanasia per far spazio ai giovani.E pertanto Michi (), un'anziana cameriera dalbergo, decide di sottoporvisi dopo essere stata licenziata (senza aver diritto ad una pensione): viene contattata da 3 giovani impegnati nel reclutamento di anziani, cio un operatrice di call center, un dipendente del Plan 75, Hiromu (), uninfermiera filippina, Maria (), che per pagare le cure alla figlia accetta di lavorare per il progetto.Saranno proprio loro, sebbene accuratamente indottrinati, che alla fine solleciteranno gli anziani ad uscire dallasettico, burocratico programma, riscoprendo per gradi il valore del contatto umano e della vita.chiaro che nel film la scelta tra la vita e la morte diventa solo una questione burocratica in una societ in cui il vecchio va eliminato essendoNon concentrandosi solo su un personaggio, tuttavia, la regista riesce ad offrire diverse prospettive su un mondo in cui la morte diventata lunica soluzione a certi problemi e con tono pacato evidenzia le tecniche psicologiche usate per indurre i vecchi ad accettare leutanasia per far largo ai giovani, un sacrificio che risulta falsamenteMi son venuti in mente i picchi pi alti del Covid che ha falciato negli ospizi migliaia di anziani, persone che avevano dato molto a famiglia e societ.L in effetti i vecchi trascorrono i loro ultimi anni, spesso contro la loro volont e talvolta maltrattati da personale disumano, come ci hanno rivelato alcuni filmati.E pensare di morire lontani dai familiari, tra estranei, deve essere davvero straziante.Poi mi son venuti in mente i tempi in cui si moriva in casa e i vecchi erano circondati dallaffetto dei propri familiari.Cera sempre un parente che stringeva la mano del moribondo per confortarlo fino alla fine e che, quando il pulsare del cuore si spegneva pian piano, avvertiva i presenti con un cenno, poi con un gesto pietoso e gentile chiudeva gli occhi del defunto.Senzaltro il tema del film Plan 75 fa riflettere e ci mette in guardia, mostrando ai giovani quanto sia importante il contatto umano con gli anziani.Un tema, inoltre, che presenta vari aspetti, spesso contrastanti: in effetti, se da un lato esiste il pericolo che in una societ disumanizzata la vecchiaia improduttiva possa realmente correre tali rischi, dallaltro osserviamo la mancanza di leggi adeguate che rispettino ledi coloro che, ancora capaci di intendere e di volere, possano tramitepreservare il loro diritto ad una morte dignitosa in fase terminale, sottraendosi ad orribili sofferenze, spesso inutilmente prolungate da accanimento terapeutico.Concludendo, dopo la recente pandemia, gli orrori di guerra in Ucraina, di tanti conflitti dimenticati e del Mediterraneo ridotto a cimitero, il film distopico dici fa riflettere in verit non solo sugli anziani trattati come un inutile peso, ma su tutti i pi deboli oppressi da ingiustizie, guerre, fame e soprusi, considerati solo numeri, non persone, per le crescenti aride logiche economico-finanziarie: i nuovi attuali, dogmi assoluti contro lumanit.Un film senzaltro significativo, supportato da un buon cast includente, oltre alla grande attrice(premiata al Far East Film Festival con il Gelso doro alla carriera), bravi interpreti comeLa fotografia di, le musiche sono diEcco il trailer ufficiale del film: