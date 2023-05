Cercare di chiudere in bellezza

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 21.05.2023)

Ecco l'Inter al Maradona. Ci sono tre buoni motivi per scendere in campo al completo e vincere.L'Inter va a Istanbul dove abbiamo sognato di andare noi dopo i fuochi d'artificio in Champions.L'Inter stata la prima squadra a battere quest'anno il Napoli. l'ultima partitissima di questo campionato per gli azzurri.Dopo Monza, poca voglia e sconfitta 0-2, opportuno chiudere la stagione in bellezza.Il clima non dei migliori. Continua la querelle fra De Laurentiis e Spalletti. L'allenatore resta o non resta, non si sa.Spalletti insoddisfatto nei riguardi del presidente e ritiene chiusa dopo due anni la sua avventura azzurra.I due non si piacciono. De Laurentiis non si strapperebbe i capelli se Spalletti andasse via.Citando gli allenatori con i quali ha avuto un buon rapporto, il presidente non ha inserito il tecnico toscano. E resta "" la situazione di Giuntoli.E i giocatori? Kim andr in Premier al Manchester United? Il Napoli starebbe gi sondando la possibilit di sostituirlo con l'austriaco di genitori ghanesi Kevin Danso, difensore centrale in Francia nel Lens.Attesa per Osimhen la proposta indecente (150 milioni) di fronte alla quale De Laurentiis cederebbe il nigeriano.Intanto, pare ci sia chiusura per il rinnovo dei contratti di Zielinski, Ndombele, Lozano, Politano e Mario Rui.Con tanti protagonisti in partenza, che festa sar la festa dello scudetto dopo l'ultima partita al Maradona con la Sampdoria domenica 4 giugno, anticipata alle ore 19 per lo show tricolore?Il Napoli continua ad allenarsi, ma le "" disturbano.L'Inter arriva avendo esaurito molta energia, tutta spesa nel retour-match col Milan che le ha spalancato la finale di Champions contro il Manchester City.Inoltre, l'Inter avr la finale di Coppa Italia con la Fiorentina il 24 maggio, tre giorni dopo questo match col Napoli.Con queste premesse, Napoli-Inter sfugge ad ogni previsione.Dovrebbe essere una partita in cui le due squadre possono dare spettacolo non avendo alcuna pressione addosso.Il Napoli ha gi lo scudetto in tasca. L'Inter ha gi perso undici partite, ma che "" attribuisce a questa trasferta napoletana, avendo gi raggiunto due grandi traguardi, le finali di Coppa Italia e di Champions?Terza in classifica, la squadra nerazzurra ha quasi in pugno la posizione per partecipare alla prossima Champions.il Napoli che dovr dare il meglio. Il Maradona sar esaurito.I tifosi vogliono festeggiare ancora. Il Napoli non pu deluderli.