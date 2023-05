Lo scudetto apre il ciclo equestre

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 18.05.2023)

Piovaschi, fiaschi, tormenti, indiscrezioni e perdizioni, dubbi e scioglimento dei ghiacci allo chalet di Peppino cameriere a Mergellina.



Il Napoli vittima dei cambiamenti climatici, annuncia don Ciccio portiere di palazzo.Spiegatevi don Ciccio, interviene Gennaro Piromallo salumiere.



Voglio dire che il Napoli si sta sciogliendo come il ghiaccio al polo nord , conferma don Ciccio portiere di palazzo.



Giuntoli se ne va, Kim parte per l'Inghilterra, per quattro giocatori non si rinnova il contratto , conferma Salvatore pittore di alici.



E Aurelio va a cena con Spalletti, ma non se ne sa nulla , silenzio, osserva Saverio Malaspina ragioniere.



Ci sar una nuova cena , informa Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca.

Spalletti rimane o no? chiede Enrico Pignatiello baritono mancato al San Carlo.



Cena dopo cena, finisce concenauna volta Spalletti e poi non c' pi , commenta amaramente Totonno Speranza direttore di centro commerciale.



Doveva cominciare un ciclo, osserva Carmelo Mirabello regista di teatro popolare.

Fra balletti di notizie, giocatori in maschera, prestigiatori di contratti mi sembra piuttosto uncicloequestre , si esprime controvoglia Pasquale Pazienza giornalista on-line.



Aurelio far un colpo di teatro , assicura Salvatore pittore di alici.

Gli venga un colpo , esclama don Peppino parcheggiatore allusivo, di teatro ovviamente.



Ma che cos' che non va? domanda Gennaro Piromallo salumiere.



Aurelio tace, Luciano martella , osserva Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca.



Tace e martella, stiamo diventando comunisti, biascica Saverio Malaspina ragioniere.



L'accordo non c', altrimenti Aurelio avrebbe gi parlato, osserva Carmelo Mirabello regista di teatro popolare.









Ad Aurelio piace la Meloni, Spalletti di sinistra, sottolinea Salvatore pittore di alici.



Con un Napoli a cinque stelle, dico Osimhen, Kvara, Kim, Lobotka e Di Lorenzo, si potrebbe fare una larga intesa, commenta Pasquale Pazienza giornalista on-line.



Il Napoli comincia a fare acqua, osserva don Ciccio portiere di palazzo.

Chiamiamo un idraulico , suggerisce don Peppino parcheggiatore allusivo.



Piuttosto l'acqua poca e Spalletti non galleggia, azzarda Gennaro Piromallo salumiere.

Non sono d'accordo , interviene Salvatore pittore di alici, non una questione di soldi, ma di programma.



Siamo sulle spine, ammette don Ciccio portiere di palazzo.

Aurelio e Luciano devono chiarirsi, commenta Saverio Malaspina ragioniere.









Lui, chiara e lo scuro Spalletti, aggiunge don Ciccio portiere di palazzo.









proprio un film, ammette Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca.

In cinemascope, ma qual lo scope? chiede don Peppino parcheggiatore allusivo.









Siamo nelle mani di due uomini forti, destini forti, dichiara Carmelo Mirabello regista di teatro popolare.



Sar con te e tu non devi mollare, esclama Totonno Speranza direttore di centro commerciale.









Ma c' questo tiro alla fune tra presidente e allenatore, osserva Pasquale Pazienza giornalista on-line.



Finir co' 'a fune 'ncanna, prevede Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia.









Fusse che fune la volta bbona, commenta don Peppino parcheggiatore allusivo.



Disorientamento totale. Appaiono tante madonne, non appare De Laurentiis. L'uomo ombra e l'allenatore ombroso. L'ultima cena. Il dessert dei tartari.









Aurelio parla, invoca don Ciccio portiere di palazzo,'stu core aspetta a tte.