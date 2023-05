Siamo tutti figli unici, di Giacomo Casaula

di Giovanna D'Arbitrio

, di(Ed. Guida) viene introdotto dalla seguente citazione:. (Rino Gaetano)E sulla quarta di copertina leggiamo il commento dellautorevole scrittore napoletanoche cos descrive il libro:Segue poi il commento pi breve e conciso di un altro noto scrittore napoletano,, che cos scrive:Sono stata invitata da, giornalista napoletana, scrittrice ed editor, alla presentazione del libro in varie location culturali ma non potendo essere presente, ho comprato almeno il libro, lho letto e devo dire che ha toccato in me corde profonde, suscitando impreviste emozioni guidate da un comune sentire, quasi da goethiane affinit elettive: in effetti il senso di solitudine, i dubbi, la paura scatenata da precariet e mancanza di certezze nel futuro provati da Francesco e Luca, due protagonisti del racconto, coinvolge oggi non solo i giovani come loro, ma anche gli anziani e tante altre persone che per vari motivi non possono condurre una vita normale.Colpisce la sensibilit dellautore, sensibilit che gi in s e per s ti porta in questo mondo caotico ad essere, a sentirtie spesso incompreso.E qui a Napoli, e in tutto il Meridione in genere, quanti giovani emigrano pensando di trovare una vita diversa a Londra, come Luca?Quanti genitori come Ambra e Riccardo, nonni come Viola soffrono di solitudine per lontananza di figli e nipoti?Ne sa qualcosa anche la sottoscritta purtroppo!E colpisce in verit che proprio da Nonna Viola parta un input costruttivo e unificante per una famiglia romana che vive in tempi tanto difficili: in effetti le significative lettere che ella decide di inviare a ciascun membro della famiglia, prima che lAlzheimer la travolga, sono un prezioso collante che li riunisce, li induce a riflettere, a comunicare di nuovo, ad affrontare la vita con coraggio.In questo romanzo focalizzato sul tema della solitudine, lautore comunque ci fa riflettere sul, un porto sicuro nel quale poter trovare rifugio dalle tempeste della vita, in particolare in questa drammatica epoca.Ho letto il libro tutto dun fiato, una lettura facilitata dallo stile scorrevole ed originale, dagli stessi capitoli senza un titolo ma contrassegnati solo da numeri che vanno dall1 al 29, intervallati solo da alcuni con i seguenti titoli:(gi visto), un dj vu che va inteso non tanto come qualcosa di paranormale secondo le teorie del filosofo mile Boirac, ma come ricordi di momenti significativi, di ricerca della Bellezza.Il romanzo si concludea cura di, il cui commento qui riportiamo in parte:, nato a Napoli nel 1992, un artista poliedrico che ha gi fatto esperienza come attore, cantante, poeta, autore e regista teatrale.Comincia a fare teatro nel laboratorio sperimentale del Liceo, successivamente si iscrive allAccademia teatrale Piccolo Teatro al Borgo. La sua preparazione culturale (laurea triennale in lettere classiche e magistrale in filologia moderna) e la sua docenza in Storia del Teatro presso lAccademia delle Arti Teatrali del Teatro Tot di Napoli, testimoniano la sua versatilit, nonch la capacit di approfondimento nei vari campi in cui si cimentato.il secondo romanzo di Giacomo Casaula, dopo(Ed. MEA).Ecco unintervista allautore: