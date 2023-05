Aurelio accolto a Palazzo da otto Re

di Mimmo Carratelli

(da: Corriere dello Sport del 14.05.2023)

Giornata di stupore, allarme, sospetto e incredulit per l'ingresso di Aurelio De Laurentiis a Palazzo Reale in occasione della magniloquente intervista a un direttore di giornale politico, vetta mai raggiunta da un presidente di calcio.All'apparire di Aurelio all'ingresso del Palazzo, Federico di Svezia, fra gli otto sovrani in altorilievo sulla facciata dell'edificio reale, accentua la sua aria dubbiosa. Carlo V d'Asburgo, eternamente minaccioso come tutti gli asburgi, tende il dito verso Aurelio chiedendogli chi sei tu.Carlo di Borbone, eternamente accondiscendente, sussurra uno straniero. Ma Vittorio Emanuele II, eternamente corrucciato, sguainando la spada urla un terrorista.Alfonso d'Aragona, eternamente gentile, si oppone e, tendendo la mano ad Aurelio, mormora solo un vecchio signore con la barba bianca. Ruggiero il Normanno poggia la spada a terra in vigile attesa.E Gioacchino Murat, con due piccioni sul capo ai quali ha dato il nome di Osi e Kvara, si porta la mano sul petto a significare il suo onesto punto di vista e rassicura tutti dicendo un signore che ha introdotto il codice napoleonico nel pallone.Ma Carlo V d'Asburgo non soddisfatto e, rivolto ad Aurelio, col dito minaccioso sempre teso gli intima straniero, vieni qua, fatti osservare, levati questa barba finta e fatti riconoscere.Carlo di Borbone, col suo cappello da damerino, sorride in segno di apprezzamento dell'atteggiamento ossequioso di Aurelio. Ma Vittorio Emanuele, con la spada sempre protesa al cielo, gli chiede urlando sei tu, visitatore inatteso, il nuovo Re di Napoli.Aurelio vorrebbe dire no, Maest, ma indugia, gli verrebbe da dire s, loro maest, sono il nuovo Re di Napoli, aggiungendo con l'eleganza che lo distingue e mi dispiace per voi. Ma si trattiene.Allora, Ruggiero il Normanno con la sua aria solenne e severa, una brioche nella mano sinistra e lo sguardo rivolto al cielo cercando l'ispirazione giusta, afferma quasi sospirando sia fatta la volont del cielo, questo straniero mi sembra in pace, lasciamolo passare.Si oppone ancora una volta Vittorio Emanuele con la spada vindice urlando avanti Savoia e indietro questo straniero. Gioacchino Murat, la mano ormai fissa sul petto, dichiara sul mio onore quest'uomo pu entrare in Palazzo. E, allora, Carlo d'Asburgo col suo dito imperioso dice ad Aurelio deponete qui le armi.Non ho armi, sussurra Aurelio, devo entrare per una intervista importante a un giornalista. Si allarma Carlo d'Angi che ha un viso eternamente antipatico e scostante, ma poi cede e dichiara tu, straniero, hai un viso che somiglia al mio e domanda ad Aurelio sei tu antipatico al tuo popolo.Aurelio china il capo e sussurra ora non pi, il popolo mi ama. Allora Ruggiero il Normanno invita gli altri sette re lasciamolo passare, il popolo lo ama.Nel palazzo vengono apparecchiate sedie borboniche per l'intervista. Aurelio s'inchina agli otto Re del Palazzo Reale ed entra nello storico edificio.Gioacchino Murat, giovane e scapestrato, sussurra quest'uomo ha tutta l'aria di un Re. Aurelio si tocca educatamente e sospira speriamo di non fare la fine di questo qua.