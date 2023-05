Il Napoli campione ha mollato

di Mimmo Carratelli

(da: Roma del 15.05.2023)

Due sberle del Monza, davanti al suo pubblico entusiasta, ai neocampioni d'Italia (2-0).Un Napoli anonimo cede alla squadra lombarda tra le pi in forma in questo momento, al settimo risultato utile (4 vittorie, 3 pareggi) e con una classifica di lusso al primo campionato in serie A (ha battuto la Juve in casa e fuori, un pareggio e una vittoria con l'Inter).Il Napoli non ha avuto una gran voglia e, dopo dieci minuti, ha consegnato la partita al Monza. Le qualit tecniche del portoghese Dany Mota, che ha messo in ombra Lobotka, e del brasiliano Carlos Augusto, abile a giocare tra le linee mettendo in difficolt Elmas e Berezynki, hanno travolto il centrocampo azzurro con l'assistenza puntuale di Pessina, Rovella e Ciurria.Chiuso il primo tempo in svantaggio (18' gol di Dany Mota) e con una squadra grigia, Spalletti si spazientito e, nella ripresa, ha inserito i grossi calibri (subito Kvaratskhelia per Zerbin; 63' Politano per Elmas, Raspadori per Anguissa e Di Lorenzo per Bereszynski; 80' Simeone per Lobotka).Risultato: il Monza raddoppiava (54' Petagna), il Napoli andava all'attacco disordinatamente. Dieci conclusioni: 64' palo di Olivera, quattro fuori bersaglio, cinque controllate da barbarossa Di Gregorio.Il Napoli non ne ha pi, soprattutto ha mollato. Spalletti schierava in avvio Bereszynski al debutto e lasciava Osimhen in solitudine con due ali, Elmas e Zerbin, poco efficaci.Giocava il centrocampo titolare con l'intento di governare la partita. Ma Anguissa apparso appesantito (partitone di Pessina), Lobotka in versione molle, Zielinski indeciso. Il polacco rinunciava a tante opportunit di tirare in porta, com' il suo solito, scagliando il primo tiro al 79', respinto da Di Gregorio.Un Napoli in formato-vacanze. Non ha influito il turn-over in partenza, non ha recuperato la squadra con i grossi calibri.Il Monza di Raffaele Paladino, napoletano di Mugnano, stato nettamente superiore, agile, dinamico, con un palleggio veloce e nessuna disattenzione in difesa. Il Napoli passeggiava, il Monza correva.Ha funzionato il 3-4-2-1 dei monzesi con un centrocampo ricco di corsa e talento. Il Napoli ha fallito col 4-3-3 di partenza ed andato in confusione col tourbillon dei cambi di Spalletti che modificava anche l'assetto tattico, prima un 4-2-3-1, poi un 4-2-4 pretenzioso.Il fatto che i monzesi arrivavano sempre primi sulla palla, erano rapidi a riconquistarla e andavano all'attacco con pi uomini. Il vecchio Petagna ha creato difficolt a Juan Jesus, Caprari ha impegnato Rrahmani, ma soprattutto i centrocampisti monzesi han fatto quello che volevano.Il Napoli ha giocato senza essere mai veramente convinto di farcela. Prova mediocre di tutti e quindici gli azzurri in campo, si salvato Gollini (alla seconda partita da titolare) sventando un tiro-gol di Dany Mota (55') e abbastanza attento in altre circostanze.Bisognava aiutare Osimhen per la classifica dei cannonieri (Lautaro Martinez a tre gol dal nigeriano), bisognava vincere per battere il record di punti di Sarri (91). Missioni fallite.Ora il Napoli ha tre partite (Inter, Bologna, Sampdoria): deve vincerle tutte per arrivare a 92 punti. A Monza il Napoli ha interrotto una serie positiva di sei partite, non granch (3 vittorie, 3 pareggi). In calo evidente da tempo.: Gollini; Bereszynski (63' Di Lorenzo), Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa (63' Raspadori), Lobotka (80' Simeone), Zielinski; Elmas (63' Politano), Osimhen, Zerbin (46' Kvaratskhelia).: Di Gregorio; Izzo (83' Antov), Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina (83' Machin), Rovella (76' Sensi), Carlos Augusto; Dany Mota, Caprari (68' Birindelli); Petagna (83' Carboni).: Cosso (Reggio Calabria).: 18' Dany Mota, 54' Petagna.