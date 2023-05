E Napoli inventa il turismo da scudetto

di Mimmo Carratelli

(da: Guerin Sportivo del 10.05.2023)

Napoli in sollucchero, bab e sfogliatelle, canta Napoli,. tutta una festa. Ha scritto bene il "": Napoli una squadra di calcio con annessa una citt. E la citt rinnova il suo teatro all'aperto. Perch la squadra ha vinto. Musica e gol.. Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui. Salta e fa le fusa la Gatta Cenerentola. Anguissa, Lobotka, Zielinski.. Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. E per la preiezza il mare cambia di colore. Simeone, Raspadori, Elmas, Juan Jesus, Nodmbele.. Lozano, Olivera, Zerbin, Ostigard, Sedadka. Io nun capisco 'e vvote che succede e chello ca se vede nun se crede. Gaetano, Demme, Gollini, Marfella, Bereszynski.... Agata stupisce. Manca solo Cesare Zavattini che faccia apparire sul golfo un'astronave con uno scudetto gigantesco e il numero 3. Una squadra di marziani ha vinto il campionato.Il dardo tratto. Il dardo di Raspadori contro la Juventus il tiro-scudetto del Napoli campione d'Italia per la terza volta. Come fu di Carnevale il tiro-scudetto dell'87 e di Baroni il tiro-scudetto del '90.Dopo Juve-Napoli, che ha sancito la strepitosa stagione azzurra, non ci sono altri colpi che valgono la folgore mancina di Jack all'Allianz Arena.Ha scritto il giornale sportivo parigino "": "".Il timbro sul passaporto per il terzo viaggio in paradiso. Il conclusivo colpo sonoro ai "" del batterista Tullio De Piscopo che chiude la grande prova d'orchestra dei boys di Spalletti., non c' pi niente da fare. Cantano e saltano i giocatori azzurri nello spogliatoio di Torino. Alle 22,37 di domenica 23 aprile Napoli sciama per le strade, bandiere e fumogeni, fuochi d'artificio, via Caracciolo si illumina a giorno, si colora di azzurro, il carosello delle auto e i motorini si impossessano del lungomare.la "" immediata al gol di Raspadori, lass, di l dal fiume Po e tra gli alberi dei quartieri Vallette e Lucento di Torino, il gol che cuce lo scudetto sulle maglie azzurre.A Capodichino, a notte inoltrata, le 2,40 di luned 24 aprile, plana l'aereo tricolore con tutti i prodi a bordo. Fuori dall'aeroporto, migliaia di tifosi insonni e felici aspettano il torpedone che riporta in citt la squadra delle meraviglie.Un corteo di motorini accompagna il pullman lungo la tangenziale. L'uomo smascherato Osimhen sul tetto riprende l'intera scena e fa il verso a Pino Daniele,Torino, la Juventus. Una citt e una squadra rivali. Per la storia e per il calcio, per le valigie di cartone, per il mare perduto e la catena di montaggio, per "", per la pizza e la fonduta, le sfogliatelle e i gianduiotti, e per dindirindina dindirind.Nel golfoc' una soddisfazione piena avere vinto il campionato a Torino, sul campo della Juve, l'eterna matrigna di tutte le partite.Cinque anni fa, ed era la sera del 22 aprile 2018, Koulibal non fall, un altro 1-0 memorabile al 90', ma fall successivamente la squadra di Sarri. Stavolta il Napoli non poteva pi fallire.Contro la Juventus due partite fondamentali nella galoppata tricolore della squadra di Spalletti. Il 5-1 dell'andata con il fuoco pirotecnico di Osimhen (due gol), di Kvaratskhelia e persino di Rrahmani ed Elmas, il jolly che fa impazzire.Nove giorni dopo la prima sconfitta, a Milano contro l'Inter (0-1), la vittoriona sulla Juventus dette al Napoli la convinzione d'essere la squadra pi forte. L'1-0 di Raspadori al ritorno stato il seguito mirabile della manita al "".Nell'epoca De Laurentiis, il Napoli non ha mai scialato a Torino. Con Raspadori ha centrato appena la terza vittoria sul campo della Juve. Corsi e ricorsi storici.Anche nella stagione del primo scudetto, il Napoli batt la Juventus all'andata e al ritorno. Allora tintinnarono i gol di Moreno Ferrario che a ogni partita aveva meno capelli, di Bruno Giordano rilanciato da una felice intuizione di Italo Allodi, di Peppe Volpecina con un sinistro casertano a giro perfetto, di Alessandro Renica con un gran sinistro da fuori sul tocco di Diego su punizione, di Ciccio Romano che puniva una respinta corta di Tacconi.Dettaglio ironico. Allegri, contattato da De Laurentiis per guidare il Napoli dopo Gattuso, sugger il nome di Spalletti. Il toscano di mare Max aveva rifiutato il Real Madrid e rifiut il Napoli lasciando la panchina azzurra al toscano di campagna Luciano che in due anni si preso lo scudetto svoltando proprio a casa sua, l'Allianz Allegri.da met marzo che Napoli imbandierata a festa, dal giorno in cui la squadra scav il primo, pesante solco sugli inseguitori: +19 sulla Lazio seconda, mentre pi lontana era l'Inter (-21), lontanissimi il Milan (-23) e la Roma (-24).I Quartieri Spagnoli hanno inventato lacon lo scudetto e le sagome degli eroi invincibili. A Porta Capuana, comparso l'antico ciuccio. Luci azzurre in via Carbonara, una delle strade storiche del tifo.A Montecalvario, un Vesuvio con lo scudetto. Al Largo Rosario di Palazzo, maglie azzurre stese da un albero all'altro. Alla Sanit, dodici stendardi con le immagini dei giocatori del Napoli esposti lungo tutto un edificio di tre piani.Alla Salita Tarsia, su un muro di contenimento, stato restaurato un grande scudetto dell'epoca di Maradona col viso bello del pibe che il tempo e la nostalgia avevano sbiadito. Alla Vicaria, un chilometro di nastri bianchi e azzurri. Festoni a Mergellina, alla Torretta, al Vomero, al Vasto.Da fabbriche improvvisate a Forcella sfornati sciarpe, bandiere e gagliardetti, magliette e maschere di Osimhen. Sulle bancarelle la mercanzia cinese, ispirata alla nuova Grande Bellezza azzurra, stata in gran parte sequestrata perch mostrava i volti dei giocatori e il Napoli ha fatto valere i suoi diritti di immagine.Nel cuore dei Quartieri Spagnoli, una processione ininterrotta continua a sfilare davanti al gigantesco murale di Maradona. Gira e rigira, il cuore sempre l, dov' Diego, il primo a rompere il tab di a Napoli non si vince perch lo scirocco ammoscia gambe e cervello.Nasce a Napoli, unico al mondo, il turismo da scudetto. Alberghi al completo per la conclusione del campionato, turisti di tutto il mondo attratti dal gala che celebrer la vittoria trentatre anni dopo il pibe.Verranno a fotografare le nostre facce felici. De Laurentiis pensa cinematograficamente a una festa in grande, un kolossal hollywoodiano, per niente bus scoperto con i giocatori in giro per la citt.Un palco musicale in Piazza Plebiscito con ospiti vip, conduttore lo showman napoletano di Torre Annunziata Stefano De Martino, l'ex signor Belen.Altri palchi al Mercato, a Fuorigrotta, a Scampia. Luci, suoni e tammurriate. Pizze, ovviamente. E vino di Gragnano.Si pensa a un collegamento con le citt del mondo dove sono pi presenti i napoletani, New York, Stoccarda, forse Londra. Napoli pronta ad allestire tavolate all'aperto per la cena dello scudetto come nel 1987.Marisa Laurito, che ha gi i capelli tinti di azzurro per vezzo personale, ha promesso che apparir dentro una bandiera, "".Serena Autieri pare abbia promesso un dfil pi audace. Sono gi in distribuzione i panini azzurri forza Napoli del salumiere Antonio Masiello ai Quartieri e i bign-scudetto della pasticceria Anna a Chiaia. Il caff Osimhen viene offerto al Bar Tico di via Duomo.Nei ristoranti giapponesi si serve un sushi color azzurro. Il parrucchiere vomerese Marco De Lillo si dice pronto ad applicare ciocche azzurre a tutte le donne.Napoli negli occhi del mondo e su tutti i giornali del mondo. Il magazine newyorchese "" di Manhattan, 26 milioni di lettori, ha inserito Napoli fra le 50 migliori destinazioni turistiche del 2023, definendola capitale della bellezza.C' voglia di Napoli, il successo nel calcio e la festa dello scudetto ne accrescono l'attrattiva. Napoli attesa da uno tsumani di passione. Lo scudetto ha dato la spinta per il tutto esaurito.