La GeVi espugna Verona e conquista la salvezza

di Mario Triggiani

Non stata la passeggiata che qualcuno si sarebbe aspettato affrontando una squadra gi retrocessa in A2, ma alla fine la Generazione Vincente Napoli Basket riuscita a sconfiggere la Tezenis Verona nellultima giornata del campionato e ad assicurarsi la permanenza in Serie A anche per la prossima stagione.La GeVi era riuscita ad andare in doppia cifra di vantaggio subito allinizio della gara, prima che la Tezenis riuscisse a rimontare portandosi avanti nel punteggio.Napoli pare sfaldarsi, ed evidenzia tutte le difficolt nella costruzione dei tiri gi viste in altre occasioni in questa stagione. Verona ne approfitta e si porta in vantaggio di sette lunghezze.Salgono a questo punto in cattedra Williams e Stewart, gi protagonisti delle scorse vittorie della GeVi.Il due buca ripetutamente la retina avversaria e, grazia anche alla solita difesa asfissiante di Zerini e Uglietti, consentono a Napoli il sorpasso che vuol dire salvezza.Si chiude con i giocatori partenopei che al termine della gara salgono a festeggiare la permanenza in serie A con le centinaia di tifosi azzurri accorsi a Verona.Al termine del turbinio di risultati di questa ultima giornata di Serie A a retrocedere in A2 insieme con Verona la Pallacanestro Trieste, mentre oltre Napoli si salvano Scafati e Reggio Emilia.La GeVi chiude questa stagione al dodicesimo posto in classifica, con una vittoria in pi rispetto allo scorso anno.Si dovr ora cominciare a costruire il prossimo campionato, facendo tesoro delle lezioni apprese questa stagione, per provare a fare un ulteriore passo in avanti consolidando il proprio ruolo nel massimo campionato italiano e, magari, acciuffando quei playoff che alla citt di Napoli mancano dal 2007.: Cappelletti 7, Langevine 15, Simon 7, Ferrari, Casarin 6, Bortolani 14, Davis 10, Rosselli, Pini 2, Anderson 18, Udom, Sanders 3.: Zerini, Howard 9, Young 4, Michineau 4, Dellosto, Bamba, Uglietti 12, Williams 19, Stewart 21, Wimbush 18, Grassi, Matera.