Fiorentina in una serata di grande festa

di Mimmo Carratelli (da: Roma del 08.05.2023)

Emozioni in diretta. Napoli-Fiorentina, i campioni d'Italia alla prima passerella al "", non una partita. un film. l'Aurelio De Laurentiis Production. Novanta minuti di calcio. Novanta di spettacolo. Hollywood in uno stadio gonfio di passione e felicit.la voce perentoria di Daniele Decibel Bellini che scandisce i nomi dei campioni.Sono le luci cinematografiche, regista Paolo Sorrentino. Coriandoli e fuochi di artificio. il ricordo di Diego. il rap di Goelier e Luch.Sono i duecento amici di Spalletti giunti su due pullman da Certaldo.di Clementino ed un giorno all'improvviso di tutto lo stadio.il cuore azzurro che batte in ogni angolo del mondo. Sedici Club Napoli in Europa. Bandiere azzurre a New York, Londra, Taiwan, Sharm el-Sheikh, Melbourne. la Georgia in festa per Kvaratskhelia. il giorno del cardinal Voiello di Silvio Orlando. Nella citt un'atmosfera magica che ha attirato migliaia di turisti.Napoli-Fiorentina con l'ultima adrenalina di Spalletti: concludere il campionato a 92 punti battendo il record di Sarri. Vincere queste ultime cinque partite.Il Napoli vince con la Fiorentina (1-0). Mancano 9 punti per il record: ne restano in palio 12 contro Monza, Inter, Bologna e Sampdoria. La Fiorentina, molto bene in partita, rubando il possesso-palla al Napoli (60 per cento nel primo tempo, 54 finale), ha ceduto solo su rigore.Il primo (48' fallo di Amrabat su Lobotka, penetrato in area con uno spunto irresistibile) Osimhen se lo fa parare.Osi non sbaglia il secondo penalty (73' Gonzales sgambetta Kvaratskhelia in vena di slalom e dribbling) dopo avere pregato Zielinski di lasciarlo provare ancora.Osimhen allunga in vetta ai cannonieri: 23 gol, quattro pi di Lautaro Martinez.Contro i viola dentro il gigante bolognese Gollini (1,94), Ostigard, Demme, Raspadori, Elmas, a riposo Meret, Rrahmani, Lobotka, Zielinski, Kvaratskhelia.Il primo tempo di stampo viola. Terzic e Sottil martellano la fascia destra del Napoli. Gollini, gran protagonista del primo tempo, salva due volte su Jovic (14' e 17').La Fiorentina domina a centrocampo dove avanza Igor rompendo la linea difensiva. Nei primi 45 minuti c' appena un tiro di Di Lorenzo (33') nella porta toscana.La scena cambia nella ripresa. Dopo l'ingresso di Kvaratskhelia per Lozano infortunato (44'), Spalletti torna alla formazione magica. Subito in campo Lobotka per Demme e Zielinski per uno spaesato Raspadori.Torna il gioco azzurro che ha incantato l'Europa. La Fiorentina d nuova energia al centrocampo con gli ingressi di Mandragora per Duncan e Castrovilli per Bonaventura (66'). gi entrato Venuti per Dodo (46'). E, ancora, Saponara per Sottil e Kouame per Amrabat (76').La Fiorentina non ci sta a perdere, ma fallisce il pareggio due volte (80' Gonzalez e 87' Kouame fuori bersaglio).C' uno spicciolo di partite per Simeone (77') e Zerbin (84') al posto di Osimhen ed Elmas.Esplode lo spettacolo di luci, canti ed emozioni nello stadio di Diego. Poi la festa dilaga in citt. Una notte azzurra col cielo blu e la luna piena.: Gollini; Di Lorenzo, Ostigard, Kim, Olivera; Anguissa, Demme (46' Lobotka), Elmas (84' Zerin); Lozano (44' Kvaratskhelia), Osimhen (77' Simeone), Raspadori (46' Zielinski).: Terracciano; Dodo (46' Venuti), Milenkovic, Igor, Terzic; Amrabat (76' Kouame), Duncan (66' Mandragora); Sottil (76' Saponara), Bonaventura (66' Castoilli), Gonzalez; Jovic.: Marchetti (Ostia).: 73' Osimhen rigore.