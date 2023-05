Basta un punto e lo scudetto scende a Napoli

di Mimmo Carratelli (da: da Roma del 04.05.2023)

Basta un punto ed "". Ieri, la Lazio ha vinto (2-0 al Sassuolo).Al Napoli, stasera a Udine, basta il pareggio per laurearsi in anticipo campione d'Italia. Ma il Napoli non fa calcoli. Per come gioca, la squadra di Spalletti non sa speculare sul risultato.formazione che vuole comandare, condurre la partita, vincere. Non squadra che si abbassa e si chiude per controllare un pareggio. Il Napoli squadra offensiva.A Udine far il suo gioco, rischiando anche di perdere. L'Udinese ha grande forza fisica per mettere in difficolt il Napoli.Se lo scudetto scatta stasera in Friuli uno scudetto di emigranti, i diecimila napoletani lontani da Napoli sugli spalti dello stadio udinese per spingere gli azzurri all'ultimo passo, lo scudetto a cinque giornate dalla conclusione del campionato.Questo scudetto anticipato, settimino, nato a gennaio, dal 5-1 alla Juventus dopo le vittorie sui campi di Milan, Roma e Atalanta, confermatissimo dal +18 alla ventisettesima giornata (4-0 sul campo del Torino), fissato definitivamente dal gol di Raspadori all'Allianz Juventus. Ol.A Udine l'ultimo colpo. Stasera il "Maradona" al completo con otto maxi-schermi che irradieranno la partita del Friuli.I giganti che al Friuli alti e schietti... L'Udinese una squadra di colossi, fisicamente imponente e impetuosa, un avversario difficile per chiunque. Non ha problemi di classifica.Formazione altalenante, pu vincere alla grande i match importanti e perdere contro squadre minori. Non fa differenza. In casa concede poco (due sole sconfitte: col Torino in gennaio, col Bologna a marzo). Otto pareggi.Guster ai friulani battere i nuovi campioni d'Italia. Non aspettiamoci tappeti rossi.Il Napoli, un po' soddisfatto, un po' calante, potr farcela se tornano velocit di palleggio e brillantezza di condizione. Gioca la formazione-tipo. Occhi su Kvaratskhelia che, ormai, controllato da tre avversari (nelle partite con Milan, Verona e Salernitana), fa fatica a sfondare.Ma l'Udinese, in una partita che si immagina molto aperta, sar meno arcigna e munita in difesa. Tuttavia ha fisicit per prevalere nell'uno contro uno (il brasiliano Becao, 1,91, contro Kvara).Napoli non troppo alto per aprire spazi agli strappi di Osimhen, a secco nelle ultime tre gare di campionato dopo l'infortunio: ha bisogno di gol per consolidare il comando della classifica dei cannonieri.Centrocampo pi rapido e con maggiori verticalizzazioni per sorprendere la difesa friulana.L'Udinese a corto di attaccanti. Sopravvive Nestorowski non pi giovanissimo, sembrano out il gigante guineano Beto (1,94), lo spagnolo Deulofeu, il nigeriano Success, il genietto friulano Pafundi.Ma sulle fasce, la formazione di Sottil sa inserirsi e, a sinistra, Udogie un pericolo. Giostra bene a centrocampo con le mezzali Samardzic (il serbo piace al Napoli?) e lo sloveno Lovric.partita apertissima. La fisicit dell'Udinese, la tecnica del Napoli. Una sfida interessante.