Il Napoli Basket vince ancora

ed ora la salvezza è a un passo

di Mario Triggiani





Vince ancora la Generazione Vincente Napoli Basket, che nell'incontro contro la Carpegna Prosciutto Pesaro, valido per la ventinovesima giornata di Serie A, conquista il secondo successo consecutivo al PalaBarbuto.La gara è stata sempre in equilibro, con numerosi tentativi di fuga da parte di ambo le formazioni, ma ogni break delle due compagini era puntualmente recuperato dagli avversari.Tra le fila di Napoli spicca Stewart, che segna a ripetizione beffando la difesa di Pesaro incapace di contenerlo.Positivo anche l'apporto di Williams, prima che i problemi di falli lo costringano fuori per tutto il terzo quarto.Durante la frazione anche Zerini è costretto ad uscire per raggiunto limite di falli, ma coach Pancotto sceglie di giocare senza un centro di ruolo pur di garantirsi Williams per gli ultimi dieci minuti di gioco.La mossa paga, visto che il centro americano nell'ultimo quarto domina sotto le plance ed insieme alle triple ed alla difesa di Michineau consente alla GeVi di conquistare un meritato successo.Con questa vittoria Napoli scala la classifica, in attesa che le dirette concorrenti giochino le loro gare. Gli azzurri devono sperare in qualche risultato favorevole dagli altri campi per poter tornare padroni del proprio destino.In una lotta per la salvezza che coinvolge sette squadre è difficile fare pronostici, anche con un occhio al calendario, Si salverà chi avrà più motivazioni e sarà fondamentale arrivare preparati anche dal punto di vista mentale ad ogni appuntamento del rush finale di campionato.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sarà domenica prossima, 7 maggio, a Verona contro la Tezenis attualmente all'ultimo posto in classifica.Gli scaligeri potrebbero arrivare alla gara già certi della propria retrocessione e quindi mentalmente scarichi, ma Napoli dovrà comunque mantenere alta la concentrazione e fare l'ultimo sforzo per mantenere una categoria conquistata con tanta fatica e che certamente i tantissimi supporters azzurri accorsi in un PalaBarbuto sold out che hanno sostenuto la squadra per tutti i quaranta minuti non meritano di perdere.: Zerini 6, Howard 20, Young 3, Michineau 16, Dellosto, Bamba, Uglietti 4, Williams 13, Stewart 29, Wimbush 7, Grassi, Matera.: Kravic 13, Abdur-Rahkman 17, Visconti 5, Moretti 3, Tambone 6, Gudmunsson, Charalampopoulos 3, Totè 10, Cheatham 17, Delfino 13.