Il giorno-scudetto lungo oltre quattro ore

di Mimmo Carratelli



Lo stato di necessit in materia di organizzazione del servizio d'ordine a Napoli, ravvisato dalle autorit di polizia e dalla prefettura, ha fatto slittare a oggi pomeriggio Napoli-Salernitana in programma ieri.Rispettando il calendario del calcio, le forze dell'ordine sarebbero state impegnate due giorni: ieri per Napoli-Salernitana e oggi per la possibile festa dello scudetto in citt dopo il risultato di Inter-Lazio favorevole alla squadra azzurra.Si voluto concentrare nella sola giornata di oggi il dispiegamento delle forze dell'ordine (in numero considerevole) con la contemporaneit delle due partite. La Lazio, vincendo a Milano, manderebbe a monte l'accorgimento studiato dalla prefettura e dalla questura di Napoli.Lo scudetto-matematico del Napoli e la festa slitterebbero alle giornate successive. In questo caso, il blocco previsto del centro cittadino dovrebbe decadere automaticamente.La Lazio pu battere l'Inter? possibile. Ma le motivazioni maggiori del match sono tutte dalla parte milanese.Mentre la Lazio, seconda, ben piazzata in vista della partecipazione alla prossima Champions, la squadra di Inzaghi (sesta) ha bisogno di vincere per entrare nelle prime quattro della classifica e puntare alla Champions.L'Inter in semifinale (contro il Milan) nel torneo europeo in corso, ma sembra precluso un successo contro Manchester City o Real Madrid arrivando alla finale di Istanbul. Dunque, conta arrivare tra le prime quattro.Se il calcio avesse una logica, ma non ce l'ha, ed questo il bello del calcio, l'Inter dovrebbe battere la Lazio nell'anticipo di mezzogiorno. E il Napoli, se vuole prendersi lo scudetto con sei giornate di anticipo (un record), dovr battere la Salernitana nel pomeriggio al "Maradona".In ogni caso, sar un giorno-scudetto lungo quattro ore e un quarto, dall'inizio di Inter-Lazio (12,30) alla fine di Napoli-Salernitana (16,45) col centro di Napoli bloccato dalle quattordici alle quattro del mattino (divieto di circolazione alle auto).Una festa-scudetto tutta da godere a piedi. Furono molto pi semplici le feste dell'87 e del '90 quando non c'era ancora il campionato spezzatino e giocavano tutti alla stessa ora dello stesso giorno.Di quelle feste memorabili, soprattutto la prima, i tifosi di oggi dovranno emulare non solo la felicit e il godimento, ma la compostezza complessiva che non danneggi la citt e diede di Napoli una immagine magnifica in tutto il mondo.Se da Milano giunger un risultato incoraggiante, quanto sar emozionato il Napoli contro la Salernitana non volendo fallire lo scudetto anticipato? il tema vero del match.La Salernitana, ben costruita da Paulo Sousa, in serie positiva da otto turni (due vittorie, sei pareggi), sar avversario temibile per tecnica e spirito battagliero. Sette punti sopra la zona-retrocessione avr anche la testa libera da angosce di classifica.Tutto il "peso" della partita sugli azzurri.Giocher la formazione migliore, esclusi gli indisponibili Mario Rui e Politano. Non andare all'arma bianca e osservare l'equilibrio necessario: Spalletti avr ben calibrato la prevedibile foga dei nuovi campioni d'Italia.