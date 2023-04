Il gigante e il bambino un'altra storia

di Mimmo Carratelli



(da: Corriere dello Sport del 25.04.2023)

L'illusione di Koulibaly, il gigante. Il paradiso di Raspadori, il bambino. In mezzo, cinque anni da Sarri a Spalletti, tra rimpianti e nuovi sogni. Missione impossibile con Ancelotti e Gattuso. Sempre in scia, mai in testa.E d'un tratto Re Aurelio, con la perizia di Giuntoli, smonta il giocattolo, lo svecchia, ne riduce il costo, fa sanguinare qualche cuore romantico, ingaggia coreani e georgiani e, fra lo scetticismo di molti e gli improperi di moltissimi, azzarda: giocheremo per lo scudetto.Sibillo cumano a Dimaro, azzecca il vaticinio e affida a Spalletti, che ha fallito il traguardo l'anno prima, di realizzare il pronostico sfacciato. Si sa: uomini forti, destini forti.La sera del 22 aprile 2018 il Napoli di Sarri gioc a Torino braccando la Juventus capolista. Sarri contro Allegri. Una polemica da rotocalco. L'Orso e l'Acciuga. Il giochista e il risultatista. La grande bellezza e il corto muso. L'uomo degli infiniti scudetti bianconeri e l'impiegato di banca pazzo di pallone.Koulibaly us la testa come fionda e al 90' abbatt Buffon e la Juventus. Era il Napoli di Reina, Albiol, Jorginho, Hamsik, Callejon, Mertens e Insigne al capolinea di tre anni di rincorsa. Poteva superare la Juve, un solo punto avanti, al turno successivo.Ma la Juve, nell'anticipo di sabato a Milano, batte l'Inter, e l'arbitro Orsato ancora nei malevoli pensieri dei napoletani. Il giorno dopo, il Napoli disgustato dalla vittoria bianconera si sgonfia a Firenze e stramazza sotto tre gol del Cholito Simeone, oggi uno dei nuovi angeli azzurri. Il famoso scudetto "".Che cosa cambiato cinque anni dopo per non fallire ancora? cambiato che il Napoli con meno assi celebri, meno stelle trentenni, meno spogliatoio di esauriti e delusi, meno gioco di uncinetti e merletti, alla fine del ciclo aperto da Benitez diventato una squadra nuova di personalit e carattere, di palleggio verticale, di un centravanti vero e non pi finto, di irriducibili risorse dal campo alla panchina, di giovanotti con fame di gloria, di una unione di intenti e di persone che ne hanno fatto la forza.Stavolta, a Torino, Raspadori non ha colpito per un sogno. Ha trafitto Szczesny per lo scudetto. Dal gigante senegalese al bimbo emiliano di Bentivoglio, la storia cambiata cos. Con grazia, con sacrificio, con passione, senza musi lunghi e lese maest, con la semplicit forte di un calcio quando non filosofia, droni, schemi, ossessione, triccheballacche e putip.E Orsato non pi un pensiero triste che si balla. il Napoli di un calcio senza ombre, vittimismo e patimenti vari. l'azienda sana e vincente in una compagnia di indebitati, apprendisti stregoni, finti nababbi, trucchi e bugie.A Napoli chi l'avrebbe mai detto?