Michineau e Stewart conducono il Napoli Basket alla vittoria

di Mario Triggiani





Torna al successo la Generazone Vincente Napoli Basket, che nell'incontro valido per la ventottesima giornata di Serie A ha sconfitto la Bertram Yacht Derthona Tortona guidando il punteggio ed i ritmi del match per tutto il secondo tempo.Tortona parte fortissimo, trovando ripetutamente canestri nel pitturato. Napoli appare un po' contratta e mostra difficolt nella costruzione delle azioni offensive.Nel secondo quarto la situazione cambia, con Stewart a punire ripetutamente gli avversari sia dalla lunga distanza che con penetrazioni al ferro. Anche in difesa i partenopei non lasciano scampo ai piemontesi, costringendoli a soli 9 punti segnati nel quarto.Il secondo tempo tutto di Napoli, che allunga il vantaggio fino alla doppia cifra e poi si limita a gestire, grazie anche a Michineau che trova molti punti in acrobazia.La gara si chiude tra l'ovazione delle migliaia di persone accorse al PalaBarbuto per sostenere la GeVi nel momento pi importante della stagione.Con questa vittoria Napoli compie un passo importante verso la salvezza, grazie anche alle sconfitte di tutte le dirette concorrenti.La GeVi si trova ora al quart'ultimo posto in coabitazione con Trieste davanti a Verona ed a Varese, in attesa del responso della Corte d'Appello Federale sulla penalizzazione dei lombardi che dovrebbe arrivare mercoled prossimo.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima al PalaBarbuto contro la Carpegna Prosciutto Papalini Pesaro.Sar un'altra sfida decisiva per la salvezza: con una vittoria e le contemporanee sconfitte di Verona e Varese (in caso di conferma della penalizzazione) i partenopei potrebbero festeggiare la matematica permanenza nella categoria con una giornata di anticipo, altrimenti ci si giocher tutto nello scontro diretto dell'ultima giornata in casa della Tezenis Verona.: Zerini 4, Howard 9, Young, Michineau 21, Dellosto, Bamba, Uglietti 6, Williams 18, Stewart 18, Wimbush 6, Grassi, Sinagra.: Christon 21, Mortellaro, Candi 13, Tavernelli, Nikolic, Filloy 7, Severini 4, Daum 2, Cain 5, Radosevic 6, Macura 11, Filoni.