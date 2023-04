Con Raspadori il Napoli punisce la Juventus

di Mimmo Carratelli



(da: Roma del 24.03.2023)

La giustizia sportiva rid 15 punti alla Juventus, il Napoli gliene toglie tre.Impresa azzurra a Torino col timbro vincente di Jack Raspadori in pieno recupero (1-0).Il Napoli scaccia la Juventus 19 punti indietro (+17 sulla Lazio seconda). Lo scudetto sempre pi azzurro.tornato il Napoli migliore. La squadra di Spalletti ha stravinto la partita a centrocampo.Sorprendente Ndombele, preferito in avvio a Zielinski, mentre Anguissa tornato ai suoi livelli cancellando dalla partita Rabiot e Lobotka ha giostrato da autentico dominatore, debole il controllo di Miretti e Soul sull'azzurro.Se nel primo tempo, il Napoli non mai arrivato a centrare la porta bianconera (tre parate facili di Meret su Cuadrado, Locatelli e Milik nei primi 45 minuti), nella ripresa due occasioni per Kvaratskhelia, tre per Osimhen e infine il tiro al volo di Raspadori sul cross di Elmas (93') per sancire la supremazia azzurra.Allegri, dopo un'ora di gioco, ha tentato di alzare la qualit della sua squadra inserendo Di Maria e Chiesa, poi anche Vlahovic, ma la partita rimasta in pugno al Napoli.Il palleggio molto preciso, anche veloce, degli azzurri ha smontato la fisicit della Juventus. Il Napoli ha sempre condotto il gioco (66% di possesso-palla), ha calciato di pi verso la porta di Szczesny (17 tiri contro i 7 della Juventus) e in porta sono state sei le conclusioni della formazione di Spalletti contro quattro dei bianconeri.stata una vittoria limpida, di corto muso, come dice Allegri, ma di grande eleganza e qualit.La Juve, come gi aveva fatto il Milan in Champions, ha triplicato il controllo su Kvaratskhelia: Gatti (1,95) in prima battuta, raddoppio di Cuadrado e soccorso di Locatelli.Osimhen stato un ossesso sin dal pronti-via facendo gemere Rugani (1,90).mancato un po' Lozano (per protagonista di un gran recupero difensivo al 65' su Chiesa). Quando gli subentrato Elmas, il Napoli ha avuto pi chance sulla destra sino al cross decisivo per il gol di Raspadori.Nel Napoli a sorpresa Ndombele per Zielinski, rientrano Anguissa e Kim, squalificati in Champions, Olivera e Lozano per Mario Rui e Politano infortunati.Allegri rinuncia a Vlahovic, a secco di gol da due mesi, dentro il ventenne argentino Matias Soul in tandem con Milik, in difesa Rugani centrale, Gatti a destra, Danilo a sinistra.La Juve giocher mercoled a Milano il ritorno di semifinale di Coppa Italia contro l'Inter (1-1 all'andata) e Allegri trattiene in panchina Di Maria, Chiesa, Bremer, Alex Sandro, Vlahovic.Nel primo tempo, una opportunit sprecata da Lozano (37' tiro sbilenco anzicch servire Kvaratskhelia libero a sinistra) e soprattutto un episodio grave quando, a palla lontana, Gatti sferrava un pugno sul volto di Kvaratskhelia: n l'arbitro, n il Var (Aureliano) sancivano col "rosso" diretto la condotta violenta del difensore juventino.La ripresa stata migliore per ritmo e intensit. Il Napoli che aveva punto poco in attacco, si risvegliava attaccando la porta bianconera con Kvaratskhelia e Osimhen.Entravano Di Maria per Miretti e Chiesa per Kostic (60'). Il Napoli replicava con Elmas per Lozano e Zielinski per Ndombele (68') protagonista di una gran partita.La Juventus andava in gol con Di Maria (83'), ma l'azione era viziata in partenza da un fallo di Milik su Lobotka. L'arbitro convalidava la rete, ma richiamato dal Var la annullava.Brevi momenti di esaltazione per la Juventus. Entrava Raspadori per Kvaratskhelia (86') e la panchina azzurra risultava ancora una panchina d'oro.Poi Vlahovic per Milik (90'). La Juventus non ne aveva pi, il Napoli sempre elegante. Rrrahmani per Lobotka al 95' dopo il gol di Raspadori.E Kim spazzava via l'ultimo assalto della Juve sotto una pioggia battende, pioggia di lacrime juventine.La squadra di Allegri, orgogliosamente proposta come grande squadra in recupero, incassa la terza sconfitta consecutiva. Per i Napoli quattordicesima vittoria esterna.: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka (95' Rrahmani), Ndombele (68' Zielinski); Lozano (68' Elmas), Osimhen, Kvaratskhelia (86' Raspadori).: Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti (60' Di Maria), Locatelli, Rabiot, Kostic (60' Chiesa); Soul (66' Fagioli), Milik (90' Vlahovic).: Fabbri (Ravenna).: 93' Raspadori.SERIE A 31 GIORNATAVerona-Bologna 2-1, Salernitana-Sassuolo 3-0, Lazio-Torino 0-1, Sampdoria-Spezia 1-1, Empoli-Inter 0-3, Monza-Fiorentina 3-2, Udinese-Cremonese 3-0, Milan-Lecce 2-0, Juventus-Napoli 0-1, Atalanta-Roma (luned).CLASSIFICANapoli 78; Lazio 61; Juventus 59; Milan, Roma 56; Inter 54; Atalanta 49, Bologna 44; Torino, Fiorentina, Udinese 42; Monza 41; Sassuolo 40; Salernitana 33; Empoli 32; Lecce 28; Spezia 27; Verona 26; Cremonese 19; Sampdoria 17.