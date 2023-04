Milano è troppo forte, il Napoli Basket deve arrendersi

di Mario Triggiani





Nella gara valida per la ventisettesima giornata di campionato la Generazione Vincente Napoli Basket è stata nettamente sconfitta al Forum di Assago dalla EA7 Emporio Armani Milano con il punteggio di 88-76.Milano ha condotto nel punteggio per tutta la gara, trascinata dalle triple di Voigtmann e Shields, mentre Napoli ha mostrato difficoltà nella costruzione delle azioni offensive.Nel terzo quarto il team meneghino tocca le venti lunghezze di vantaggio e la partita sembra chiusa, prima che un ritorno di Napoli riporti i partenopei sul -9.L'Armani non si scompone e gestisce con oculatezza gli ultimi possessi garantendosi una vittoria ampiamente meritata.Con questa sconfitta, e la vittoria di Verona contro Trento, la Ge.Vi. viene raggiunta in classifica dagli scaligeri al terz'ultimo posto due punti sopra Varese, ancora in attesa dell'esito del ricorso contro la penalizzazione di sedici punti inflitta per frode sportiva.Quando mancano tre gare al termine della stagione Napoli è chiamata ad inanellare una serie di vittorie per cercare di garantirsi la permanenza nella categoria senza doversi preoccupare dei risultati delle altre squadre.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sarà domenica prossima alle ore 16:00 contro la Bertram Yachts Derthona Tortona.La squadra avversaria è al terzo posto in classifica, dunque si tratterà di un match ad altissimo coefficiente di difficoltà, ma come in tutti gli arrivi in volata che si rispetti non si dovrà guardare solo al valore tecnico dei concorrenti ma soprattutto alle motivazioni ed alla forza di volontà di chi vorrà raggiungere il traguardo.EA7 Emporio Armani Milano-Gevi Napoli Basket 88-76 (24-17;44-35;69-49)Napoli: Zerini 2, Howard 3, Young 13, Michineau 5, Dellosto 3, Bamba, Uglietti , Williams 15, Stewart 15, Wimbush 20 , Grassi,Sinagra.Milano: Pangos 11, Tonut, Melli 10, Baron 11, Ricci, Biligha 2, Hall 4, Baldasso, Shields 17, Hines 11, Datome 5, Voigtmann 17.