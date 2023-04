La rimonta è possibile come nel 1989

di Mimmo Carratelli



(da: Roma del 18.04.2023)

Osimhen contro il Milan che, in Champions, non prende gol da cinque partite, tre volte imbattuto Tatarusanu contro Dinamo Zagabria, Salisburgo e Tottenham all'andata, due volte Maignan contro il Tottenham a Londra e il Napoli a San Siro, ecco la sfida attesa del retour-match dei quarti di finale stasera al "Maradona", il Milan col vantaggio dell'1-0 di sei giorni fa a San Siro, il centravanti azzurro caricato a molla per ribaltare la qualificazione alle semifinali.Il Milan giocherà al completo, al Napoli mancheranno Kim e Anguissa, squalificati. Osimhen, un lampo nei venti minuti finali contro il Verona, potrà vendicare le due assenze.Da quando gioca nel Napoli, il nigeriano ha saltato cinque dei sette confronti col Milan: una mezz'ora finale in campo nell'1-0 di Politano a San Siro due campionati fa, la partita intera nello 0-1 a Napoli nel campionato scorso (gol di Giroud).Stasera sarà tutta un'altra storia in uno stadio traboccante di tifo assordante, una bolgia azzurra, dopo la "pace" fra gli ultras e De Laurentiis.Il "dodicesimo uomo in campo" spingerà Osimhen e il Napoli all'impresa. In un altro quarto di finale, la Coppa Uefa vinta nel 1989, il Napoli di Maradona rimontò clamorosamente la Juventus, da 0-2 a Torino a 3-0 al San Paolo, gol di Renica al 119'. Ricordo eccitante.Non basterà Osimhen per piegare il Milan. Ci vorrà una super-partita di tutta la squadra azzurra.Più dell'assenza di Kim, pesa quella di Anguissa che toglie molto al centrocampo del Napoli, toglie fisicità, successo nei contrasti, migliore interpretazione tattica e priverà Lobotka del partner ideale.Chi sosterrà lo slovacco che il Milan accerchierà nuovamente per spegnere la fonte del gioco azzurro? Zielinski o Elmas?Giocherà Ndombele e l'imprevedibilità del campione congolese potrebbe spiazzare l'assetto tattico del Milan.Sulla fascia destra (Di Lorenzo-Ndombele-Lozano) c'è da contrastare gli strappi di Theo Hernandez e la velocità di Leao. Sul lato opposto, Mario Rui sembra preferibile per l'intesa con Kvaratskhelia e la capacità del portoghese di improvvisarsi regista offensivo, ma Olivera sembrerebbe più adatto a disarmare Brahim Diaz, protagonista assoluto delle vittorie milaniste sul Napoli in campionato e in Champions.Il Milan, come ha già fatto contro gli azzurri, anche a San Siro, giocherà con un baricentro medio-basso per attirare il Napoli e avere spazio per il contropiede.Il Napoli deve ormai avere fatto tesoro delle ripartenze rossonere che l'hanno piegato nelle due ultime gare con la formazione milanese e non dovrebbe ricadere nell'errore di offrire campo. Spalletti avrà dato le indicazioni opportune.Il rientro di Osimhen favorirà il rendimento migliore di Kvaratskhelia, un po' involuto nelle ultime partite. Per l'attacco, pensieri positivi. In difesa, Juan Jesus col rientrante Rrahmani, a riposo contro il Verona, ha l'esperienza necessaria per sopperire all'assenza di Kim.Bisogna vedere il ruolo e quanto spazio avrà Di Lorenzo per incidere nella manovra offensiva da attaccante aggiunto.Il rebus è a centrocampo dove la supremazia dell'una o dell'altra squadra indirizzerà le sorti del match.Il Milan ha due risultati su tre per andare avanti, ma una lucida foga degli azzurri (assalto e prudenza) potrebbe deluderne le aspettative.I primi venti minuti chiariranno l'andamento della partitissima, la prima vera, grande sfida di questi ultimi anni del Napoli.