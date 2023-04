Il Napoli Basket perde sulla sirena

di Mario Triggiani





Sfumano all'ultimo istante i sogni della Generazione Vincente Napoli Basket, che nell'incontro valido per la ventiseiesima giornata di campionato si arresa per 93-91 contro la Umana Reyer Venezia a causa di un canestro sulla sirena di Mitchell Watt.La gara stata l'occasione per il ritorno al PalaBarbuto di Jordan Parks, che ha disputato due stagioni in canotta GeVi tra il 2020 ed il 2022 conquistando la promozione in A e la salvezza lo scorso campionato.L'ala americana, contestata in pi occasioni dal pubblico del PalaBarbuto, ha chiuso la sua partita con 20 punti segnati.Venezia dopo due minuti perde Willis, espulso dopo una violenta reazione ad un fallo di Wimbush.Il punteggio rimane in equilibrio per tutti i 40', con le due squadre a provare continue fughe ma venendo puntualmente riprese dall'avversario.Gli arbitri fischiano molto ed infatti alla fine della gara saranno ben sette i giocatori delle due squadre con almeno quattro falli commessi.Quando mancano undici secondi al termine Parks sbaglia la tripla del +4 e cos Michineau ha l'occasione di portare avanti i partenopei.Il play sbaglia e sul rimbalzo Napoli non pu fare altro che mandare in lunetta Granger.Il giocatore di Venezia segna entrambi i liberi e cos Pancotto si trova a dover disegnare una rimessa sul -3, con quattro secondi sul cronometro e senza Williams e Stewart, usciti per raggiunti limite di falli.Il prescelto per il tiro Zerini, che trova l'equilibrio per segnare una tripla che fa esplodere i tantissimi tifosi accorsi al PalaBarbuto.Ci sono ancora da giocare 1,8 secondi prima della sirena che sancirebbe l'overtime.Venezia si affida a Watt, ed il lungo dell'Umana non delude segnando un canestro cadendo all'indietro che regala la vittoria ai lagunari.Con questa sconfitta la GeVi rimane al terz'ultimo posto in classifica, a seguito della penalizzazione di 16 punti inflitta alla OpenjobMetis Varese (in settimana si dovrebbero conoscere le motivazioni della decisione del Tribunale Federale, contro cui i lombardi hanno gi annunciato appello alla Corte Federale).Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar mercoled a Milano contro l'Olimpia, che nell'ultimo turno ha sconfitto Verona, diretta concorrente dei partenopei nella corsa-salvezza.Si tratter di una gara ostica, visto il momento di forma dei meneghini, ma la GeVi ha gi dimostrato di saper mettere in difficolt anche le squadre pi accreditate del campionato, come dimostrano la vittoria in trasferta contro la Virtus Bologna o quella al PalaBarbuto proprio contro Milano lo scorso gennaio nell'esordio stagionale di coach Pancotto sulla panchina di Napoli.: Zerini 9, Howard 14, Young 9, Michineau 14, Dellosto 3, Bamba, Uglietti 5, Williams 20, Stewart 10, Wimbush 7, Grassi, Sinagra.: Spissu 11, Parks 20, Bramos 15, Moraschini 3, De Nicolao, Granger 12, Chillo, Brooks 2, Willis, Watt 16, Mokoka, Tessitori 14.