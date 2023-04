Doppia barriera veronese azzurri al palo

di Mimmo Carratelli



(da: Mimmo Carratelli Roma del 14.04.2023)

La bestia nera sempre gialloblu. Il Verona (fatale con Gattuso) blocca il Napoli (0-0) al "Maradona" con una doppia barriera difensiva (4-5-1) che ha protetto il portiere Montip, mai impegnato da un tiro degli azzurri. L'unica conclusione l'ha sfoderata Osimhen entrato nel finale: botta potente dentro l'area, traversa piena (83')!Il Napoli, successivamente, sfuggito alla beffa quando Ngonge (un altro entrato a fine partita), in fuga solitaria verso la porta di Meret (azzurri tutti avanti), ha fallito clamorosamente, battendo fuori il tiro (90') che avrebbe steso la squadra azzurra.Il Verona si difeso strenuamente con marcature a uomo e raddoppi, sovrastando fisicamente gli azzurri. Raramente i giocatori di Spalletti sono riusciti a saltare gli avversari.I veronesi sono stati sempre i pi reattivi, riconquistando i palloni che perdevano. Il Napoli non riuscito a prendersi la partita n con la formazione iniziale senza sei titolari, n quando sono scesi in campo i migliori.L'assalto azzurro, con quasi l'80 per cento di possesso-palla, non ha trovato mai sbocchi. Il Verona ha schierato una prima linea di difesa con Faraoni (su Lozano), Ceccherini, il colosso svedese Hien (1,91) su Raspadori, il polacco Dawidowicz su Politano. La barriera di centrocampo, a ridosso dei difensori, era composta da Lasagna su Olivera, Tameze su Elmas, Duda su Demme, Abildgaard (1,93) su Anguissa, Depaoli su Di Lorenzo. In attacco il solo Gaich, un inutile gigante (1,90) argentino, non ha giocato una sola palla.Spalletti ha effettuato un leggero turn-over: Juan Jesus per Rrahmani, Olivera per Mario Rui, Demme per Lobotka, Elmas per Zielinski, Lozano a sinistra per Kvaratskhelia.Con Demme la regia azzurra era molto modesta ed Elmas ha cercato di supplirvi. Ma la partita l'ha fatta e pareggiata il massiccio dispositivo difensivo del Verona.Nel primo tempo, dal Verona chiuso a riccio sgusciato quattro volte Lasagna creando pericoli e scoccando l'unico tiro della prima frazione (29' bravo Meret a respingere in tuffo). Lo score dei tiri in porta stato deprimente per il Napoli: zero!La costruzione del gioco azzurro era lenta, iniziata dai centrali di difesa (Kim con qualche spunto felice, Juan Jesus lento e incerto). Non aveva guizzi quando la palla toccava a Demme.In attacco, Politano era il pi vivo (il Verona, viste le difficolt di Ceccherini, spostava a sinistra Davidowicz), Raspadori non aveva scampo sotto il gigantesco Hien e Lozano, spostato sulla fascia mancina, non saltava mai Faraoni. Attacco spuntato e difficolt del Napoli di far girare la palla velocemente sotto la pressione dei veronesi.Spalletti voleva vincere questa partita perch servono ancora quattro vittorie per conquistare lo scudetto. Viste le difficolt della squadra, attribuibili pi al castello difensivo del Verona che non alla formazione ritoccata in vista del retour-match di Champions col Milan (fra tre giorni!), Spalletti ha forse esitato a mettere in campo i migliori.Effettuava le sostituzioni al 65' (Kvaratskhelia per Lozano e Zielinski per Demme) e al 73' (Osimhen per Raspadori e Lobotka per Elmas). Forse valeva la pena anticipare gli avvicendamenti e, magari, farli tutti in blocco.In ogni caso anche il Napoli di Champions produceva appena la conclusione folgorante di Osimhen, nonostante con Lobotka il gioco diventasse pi veloce e incisivo. Per Kvaratskhelia non usciva vincente da nessun dribbling, prima fermato da Faraoni, poi dal ventenne Terracciano quando il Verona faceva le sue sostituzioni per avere energie fresche.Il turn-over non porta bene. Ne ha fatto uso massiccio il Milan a Bologna, rimanendo anch'esso impigliato in un pareggio (1-1), n hanno forzato il risultato i migliori, tra cui Leao e Brahim Diaz, immessi a venti minuti dalla fine. Stessa sorte per il Napoli contro un Verona sempre strapazzato fuori casa (9 sconfitte, 6 pareggi).Nessun rischio per lo scudetto (domenica a Torino contro la Juventus), qualche apprensione per il "ritorno" Champions col Milan al "Maradona" partendo dallo 0-1 di San Siro.Conforta la riapparizione di Osimhen e la verve di Lobotka nel finale della gara col Verona. Qualche dubbio sulle condizioni di Kvaratskhelia che non appaiono pi brillanti. Bene Politano, Di Lorenzo e Kim.: Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Oivera; Anguissa, Demme (65' Zielinski), Elmas (73' Lobotka); Politano (84' Zedadka), Raspadori (73' Osimhen), Lozano (65' Kvaratskhelia).: Montip; Faraoni (69' Terracciano), Ceccherini (65' Coppola), Hien, Dawidowwicz; Lasagna (86' Ngonge), Tameze, Duda (69' Verdi), Abildgaard, Depaoli; Gaich (65' Djuric).: La Penna (Roma).