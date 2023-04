Il Napoli Basket domina la Virtus Bologna

di Mario Triggiani





Nella gara pi difficile della stagione la Generazione Vincente Napoli Basket mostra il suo lato migliore vincendo in trasferta contro la Virtus Bologna capolista del campionato dopo aver toccato anche il +20 a pochi minuti dalla fine.La GeVi ha dovuto rinunciare a Wimbush, che non ha potuto prendere parte al match a causa del riacutizzarsi di un dolore alla caviglia.Napoli d subito limpressione di essere decisa a conquistare la vittoria, con Michineau che dopo pochi minuti inchioda una schiacciata acrobatica sulla testa di due difensori della Virtus.Bologna prova a reagire, ma le percentuali dalla lunga distanza sono pessime e cos Napoli vola in doppia cifra di vantaggio a met partita.Gli ultimi venti minuti vedono la GeVi continuare a punire ogni errore degli avversari con le triple di Stewart e le schiacciate di Williams, cos la Virtus riesce a ridurre lo svantaggio solo negli ultimi minuti a partita chiusa ed il pubblico, implacabile, fischia la squadra prima in classifica mentre Napoli esce tra gli applausi ed i festeggiamenti degli oltre 50 supporters giunti dalla citt partenopea.Con questo successo la GeVi si porta al terzultimo posto in classifica e sarebbe al momento salva. Ci sono ancora cinque gare da giocare ma quanto di buono visto nella gara sulla carta pi difficile del campionato fa ben sperare per il futuro.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle 12, quando ospiter lUmana Venezia al PalaBarbuto.Servir unaltra vittoria per dare continuit allimpresa di Bologna e sperare in un finale di campionato allinsegna della tranquillit.: Mannion 7, Belinelli 23, Jaiteh 8, Lundberg 1, Faldini, Shengelia 8, Hackett 6, Menalo, Mickey 9, Camara, Weems 11, Ojeleye 8.: Zerini 8, Howard 24, Young 2, Michineau 9, Dellosto 5, Bamba, Uglietti 6, Williams 20, Stewart 15, Wimbush, Grassi, Sinagra.