Carlo Rovelli (Verona, 1956) - fisico teorico e saggista, direttore di Centri Studio, pluriaccademico, pluritradotti in tantissimi paesi i suoi saggi di scienza applicata - ci offre uno squarcio inatteso, un soggetto davvero esplosivo, in uno stile molto fluido, comprensibile e accattivante (come sempre nelle sue opere), su qualcosa di affascinante e oggi sconosciuto nel campo delluniverso che ci circonda. Al momento tutto viene solo ipotizzato, anche se partendo da solide basi scientifiche, ma che - come gi successo allepoca per le teorie pi azzardate delleccelso Albert Einstein (Ulma, 1879 - 1955), sua la bellissima citazione in epigrafe a questo libro - potrebbe essere uneccezionale scoperta futura nella realt, ancora in troppe parti ignota, del cosmo infinito. Sottotitolo di questo libro. I buchi bianchi sono subito definiti dallAutore, e il libro. Oggi questo libro il pi venduto sul mercato italiano, e per unnon certo un risultato minore.Sullipotesi che i buchi neri si possano trasformare in bianchi ho continuato a lavorare. Con me studenti e colleghi, via via sempre pi numerosi. E unidea che mi sembra bellissima. lidea che voglio raccontare. Non so se sia giusta. Non so neppure se i buchi bianchi esistano veramente, nella realt. Sui buchi neri sappiamo moltissimo - li vediamo -, i buchi bianchi non li ha ancora visti nessuno. Lesistenza dei buchi neri una delle predizioni fondamentali della teoria della relativit generale formulata da Einstein nel 1915. Le relative equazioni, ci ricorda lAutore: gli erano costate care: ne abbiamo traccia in una sequenza di ar-ticoli, ciascuno con una versione diversa delle equazioni, tutte sbagliate. Non si diventa Einstein se non si ha il coraggio di pubblicare cose sbagliate. (!) La prima soluzione di queste equazioni fu trovata dal tedesco Karl Schwarzschild, poche settimane dopo la pubblicazione della teoria, che la invi in una lettera a Einstein, per lungo tempo rimasta senza significato concreto. Purtroppo Karl mor pochi mesi dopo sul fronte orientale della prima guerra mondiale. Calcoli teorici solo 25 anni dopo dimostrarono che una nube di gas cosmico collassata forma un buco nero, e solo negli anni 60 osservazioni astronomiche e studi teorici mostrarono la possibile esistenza dei buchi neri. Oggi certissima! Di recente stato addirittura fotografato - col nuovissimo telescopio spaziale WEBB - il buco nero esistente al centro della nostra galassia. Magistrale, bellissima (e semplice!), la descrizione nel libro dei ventisei secoli di salti di grandi ingegni che sono stati necessari alla storia dellumanit per arrivare a capire - oltre a tante altre cose astronomiche - che il tempo un fattore relativo e non assoluto nella complessa totalit delluniverso! Einstein dimostrer poi che: la geometria dello spazio e del tempo, misurata da metri e orologi, determinata dal campo che porta la forza di gravit. Le equazioni per il campo gravitazionale descrivono quindi anche ( la stessa cosa) come si distorcono spazio e tempo. Questo dunque la gravit: una distorsione del tempo e dello spazio, influenzata dalle cose La massa della terra rallenta il tempo nelle sue vicinanze. Il rallentamento piccolo, ma con orologi molto precisi lo misuriamo. Proiettarsi in situazioni sempre pi lontane dalla nostra esperienza quotidiana, immaginare di guardare tutto da una prospettiva diversa... pensare a un buco nero come lo vedremmo se vi entrassimo. Ecco il corretto modo di procedere come atteggiamento mentale per uno scienziato del XXI secolo che oggi si trova ad affrontare sfide di complessit molto elevata, anche per linquadramento di nuovi orizzonti in situazioni ben note, gi sperimentate e acquisite! Quanto portiamo con noi ci permette di sapere cosa aspettarci. Per entrare nel buco nero ci siamo serviti delle equazioni di Einstein che ne prevedono la geometria. Einstein si serviva delle equazioni di Maxwell. Keplero del libro di Copernico. Queste sono le mappe, le regole, le generalit, cui diamo fiducia perch hanno funzionato bene. Il lavoro espone e rilancia una metodologia dapproccio certamente non comune (e praticata da pochi) ma proprio questa la strada da percorrere per giungere dove nessuno pu mai immaginare di poter arrivare. Un viaggio dentro lincredibile altro, non sperimentabile in alcun modo dallessere umano (come avvenuto per le equazioni della relativit generale del 15), e per muovere verso dove mai avremmo creduto possibile giungere! Nel testo i concetti espressi sono esplicitati attraverso figure di approccio intuitivo (per comprendere meglio quanto appena esposto a parole). Non vogliate negar lesperienza di retro al sol, del mondo senza gente. Considerate la vostra semenza, fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e conoscenza. Inferno XXVI (vv. 116 120). Molti, e tutti estremamente pertinenti, i riferimenti alla Comedia dantesca presenti nel testo, dove molte citazioni letterarie vogliono alleggerire qualche difficolt tecnica... Il lavoro davvero affascinante, anche perch traspare al fondo lentusiasmo contagioso del soggetto scopritore di nuovi orizzonti, posseduto in ogni istante dalla profonda ossessione di approdare al traguardo del percorso intrapreso! Esistono sempre premesse, dettate da conoscenze acquisite e dallo spirito critico personale, che, argomentate con maestria, guidano a nuove articolazioni di vecchi concetti posseduti e ben assimilati: ci sono altri modi di concettualizzare la tela impalpabile della realt Cambiare lordine delle cose non facile, ma quello che fa la scienza al suo meglio. Con spirito fanciullesco, molto suggestivo, potremmo definire il percorso narratoci una fiaba del XXI secolo, perfettamente adattantesi a questi tempi cos generosi di tecnologia e progressi scientifici, ma altrettanto avari nei campi della salvaguardia del nostro UNICO AMBIENTE DI VITA e della corretta e vantaggiosa convivenza di tutti gli esseri viventi che lo abitano: La passeggiata di Schwarzschild nella terra delle idee di Einstein, durante le pause dei combattimenti sul fronte orientale, fra i cadaveri dei ragazzi tedeschi e russi trucidati dalla stupidit umana, che imperversava allora come ora - morire per un confine, cosa c di pi stupido? -, aveva prodotto una soluzione esatta delle equazioni che Einstein aveva appena pubblicato. (il grassetto mio) Il lessico utilizzato da Rovelli scientifico, certo, ma non bisogna scoraggiarsi. Esso pu essere facilmente tradotto in parole familiari pensando a un processo globale di contrazione e successiva espansione della materia celeste. Col senno di poi delluomo comune - e senza alcuna pretesa da parte di un quasi profano nel settore (lo scrivente) - appare molto plausibile che nessun processo pu durare allinfinito e, dunque, se il buco nero fagocita senza scampo tutta la massa che viene a cadere nella sua zona dinfluenza esterna, questa massa acquisita non pu aumentare allinfinito, cio luniverso non pu scomparire in un unico buco nero di massa infinita. Deve quindi, molto verosimilmente, opporsi al processo di inclusione un qualche processo di espulsione della materia che rimane confinata al suo interno Un libro dunque consigliabilissimo a tutti: profani e no!!! Andare a vedere, questo la scienza. Andare a curiosare dove non siamo mai andati. Nei suoi ultimi anni, Stephen Hawking diceva che non bisogna avere paura dei buchi neri della vita: prima o poi se ne esce. Se ne esce, passando per un buco bianco. Un buco bianco il modo in cui apparirebbe un buco nero se potessimo filmarlo e proiettare il film al contrario. Arriviamo fino al bordo dellorizzonte di un buco nero, entriamo, scendiamo gi nel fondo, dove spazio e tempo si sciolgono, lo attraversiamo, spuntiamo nel buco bianco, dove il tempo ribaltato, e da questo usciamo nel futuro. (dalla III di copertina) Luigi Alviggi Carlo Rovelli: Buchi bianchi Adelphi, 2023 - pp. 148 - 14,00