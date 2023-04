Boris Ulianich ci ha lasciato

di Achille della Ragione





Vogliamo ricordarlo ai nostri lettori con un articolo che gli dedicai alcuni anni fa, quando ebbi l'onore di conoscerlo.Boris Ulianich, napoletano adottivo, nato nel 1925 in Croazia, uno dei maggiori studiosi di Storia della Chiesa, in et moderna con opere fondamentali su Paolo Sarpi, delle cui lettere ai Galicani ha curato una magistrale edizione critica (1961), e su Lutero e la riforma protestante, dei quali si occupa in particolare nel suo libro pi importante sotto il profilo metodologico e storiografico dal titolo(1995).La sua amplissima bibliografia documenta il costante e fine lavoro di storico al quale egli si dedicato proseguendo e approfondendo la lezione di illustri maestri italiani (Chabod, Cantimori) e tedeschi (Lortz).Protagonista di spicco della cultura di ispirazione cattolica del900, ha vissuto gli anni del Concilio Ecumenico II a Bologna, accanto a personalit come il Cardinale Lercaro e Dossetti.Boris Ulianich a pieno titolo uno dei fondatori dellAteneo di Arcavacata. Dal 1971 al 1975 stato membro del Comitato tecnico fondatore della facolt di Lettere e Filosofia dellUniversit della Calabria, insieme con Gianvito Resta e Gianfranco Folena.A lui si deve la istituzione del Corso di Laurea in Storia dellAteneo calabrese, corso di laurea che allora era uno dei primi istituiti in Italia.Impegnatosi in politica, Ulianich stato Senatore della Repubblica nel gruppo della Sinistra Indipendente dal 1978 al 1992. Quando intervenne nel salotto di Donna Elvira, egli present uno studio rigoroso quanto affascinante, sulla croce, il simbolo pi alto che rappresenta il Cristianesimo.Ho avuto poi ripetute occasioni di confrontarmi con la sua lucida intelligenza e profonda cultura, perch lui consuocero di una coppia di miei carissimi amici, Vittoria e Mario Speranza, i quali oltre a possedere una delle pi belle dimore napoletane, organizzano frequentemente ricevimenti a cui partecipano i pi bei nomi dellintellighentia partenopea.Mi fu particolarmente utile quando anni fa organizzai presso lIstituto Italiano degli Studi Filosofici un convegno:, una risposta tra scienza, fede e filosofia, con la partecipazione di illustri studiosi di varie discipline (per chi volesse rivederlo pu collegarsi alla teca video di Radio Radicale del 17/01/2001).Avevo bisogno di un teologo di vaglia e lui mi rispose:, al quale mi recai timoroso che linterlocutore potesse rifiutarsi per le mie battagli a favore dellaborto e grande fu la mia sorpresa quando, presentandomi dissi:e lui:(anche questo visibile sulla teca radicale del 27/03/2001).