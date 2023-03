Aureliana

di Mimmo Carratelli



(da: Corriere dello Sport del 30.03.2023)

Alla fine della giostra, questo scudetto annunciato e smargiasso, nato in anticipo, questo scudetto settimino sar in tutto e per tutto lo scudetto di, lo scudetto di Aurelio De Laurentiis vituperato e vituperante,(dice lui),(dicono loro), lo scudetto degli invincibili allisciato da Spalletti alla fine sar proprio uno scudetto aureliano, in tutto e per tutto lo scudetto di Aurelio De Laurentiis, della sua antipatica padronanza, della insopportabile superiorit e della immanente barba bianca, alla fine, prendi Cavani, vendi Cavani, prendi Higuain, vendi Higuain, Aurelio De Laurentiis vince e stravince su tutta la linea, il bilancio in ordine, nessun debito, pagamenti precisi, i conti tornano e torna lo scudetto nella diciannovesima era aureliana, la trentatreesima d.M., dopo Maradona, e la prima a.C., avanti Costantinopoli, Istanbul.Lo volevamo trascinare a Piazza Mercato per avere preso Donadoni e Gattuso, Britos e Hysaj, Hoffer e Navarro, Uvini e Fideleff, Michu e Bakayoko, eInsigne manca, Koulibaly manca, Mertens manca, sul ponte sventola bandiera bianca, e a Dimaro nell'estate del ridimensionamento, e Aurelio non si fa vedere,, e: fiutato l'affare nasce l'azienda familiarePoeti anonimi si sono dilettati nel tempo nel vergare rime baciate dall'odio su striscioni di venti metri senza mai un fremito della barba di Aurelio, senza smuoverne la capigliatura compatta, senza turbarne la persona robusta. Diciannove anni di improperi. N santo e martire, n navigatore e neppure poeta, Aurelio emerge dall'inferno napoletano come torre ferma che non crolla giammai la cima per soffiar di venti, la bocca sollevando dal fier contrasto.Immenso Aurelio, gigante d'amianto, mitologico unicorno, nato brillante, astuto e cinico sotto il segno dei Gemelli, ascendente Hollywood, pane al pane e vino al vino, condottiero dei condottier d'Omero, una sola volta capitano di Ventura, ma da Benitez a Spalletti non sbaglia un colpo, parsifallo che recupera il Santo Graal dello scudetto, Orlando furioso, nave con nocchiere Giuntoli in gran tempesta, non cinema di provincia ma bordello, il presidente pi contestato della storia del Napoli,Aurelio che depista, e cerca Conceiao, Emery, Mihajlovic e Allegri dal quale apprende, in tre sedute nella tana cinematografica romana, tutto lo scibile pallonaro che nel bagaglio futbalistico di Acciughina che spiega, dispiega e dice no, e poi Capello gli suggerisce Spalletti,, proprio cos Aurelio andato all'Orto botanico di Milano, quel palazzo con le ringhiere a broccoli, mentuccia e lattuga, il Bosco Verticale, e ha detto a Spalletti, e lui venuto, un'altra intuizione, Aurelio rivendica e aggiungeAurelio non sar mai barbapap e non sar mai, star ritto sul carro del vincitore, il carro di s medesimo, e il suo canto libero sarImprenditore moderno di un calcio senza lamenti e sentimenti, nudo e crudo, pensato e progettato, vinto al computer,roba passata di quando Lauro sfilava e Ferlaino filava,, quel calcio avventuroso destinato al fallimento.Aurelio e il suo canto IV:Aurelio il Magnifico al quale non devi chiedere mai, Aurelio che da Capri avanzando veleggia, Aurelio che a dir le sue virt basta Dazn. Cos percossa e attonita Napoli sta. Aurelio fedele al messaggio di Arrigo Sacchi: occhio, memoria, pazienza e. Aurelio, romano di Castelvolturno.Che cosa possiamo dire? Viene in soccorso Antonello Venditti:. Bisogna inventare un grazie per Aurelio., ma bisogna dirgli grazie.Con garbo, con eleganza.Grazie, Aurelio. Anche con gentile distacco: grazie, dottore Aurelio. Comandante no e nemmeno ingegnere.. Ma grazie Aurelio bisogna dirlo, anche se. Non dobbiamo fare comunella, non il caso di, questi sono tempi asciutti, di stima e di rispetto.Grazie, signor De Laurentiis,...