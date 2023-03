Il Napoli Basket sbanca Trento e torna alla vittoria

di Mario Triggiani





A cinque mesi di distanza dalla vittoria di Pesaro dello scorso ottobre la Generazione Vincente Napoli Basket trova il secondo successo esterno della stagione sconfiggendo la Dolomiti Energia Trentino nell'incontro valido per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A.Le premesse non erano delle migliori per la GeVi, che nella notte precedente ad un match fondamentale come quello di Trento ha dovuto rinunciare a Joe Young per un'infezione intestinale che ha privato il team partenopeo di un giocatore fondamentale.L'importante assenza non ha per scoraggiato gli azzurri, che sin dai primi minuti hanno attaccato con decisione gli avversari, con tante palle rubate che hanno regalato canestri in transizione, anche dal perimetro. Sotto le plance si visto il solito show offensivo di Jacorey Williams, con il centro di Napoli a dominare nel pitturato senza che i lunghi di Trento potessero arginare il suo strapotere fisico e tecnico.Nel secondo tempo salito in cattedra Jordan Howard, che con le sue triple ha scavato il varco decisivo consentendo ai compagni di gestire il vantaggio negli ultimi minuti prima della sirena finale che ha sancito il ritorno della GeVi alla vittoria esterna.Con questo successo la squadra di coach Pancotto si stacca dall'ultimo posto in classifica e, grazie alle contemporanee sconfitte delle dirette concorrenti, si inserisce nel gruppo di squadre in quart'ultima posizione. Quando mancano solo sette giornate al termine del campionato, la GeVi deve ancora conquistare almeno altri tre successi per poter verosimilmente puntare a mantenere la categoria.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar sabato prossimo, 1 aprile, al PalaBarbuto di Fuorigrotta, dove la formazione partenopea ospiter la Leonessa Brescia in uno scontro diretto tra formazioni alla disperata ricerca di punti salvezza.Con una vittoria contro i lombardi, Napoli potr guardare con pi serenit alle gare successive, che vedranno i partenopei opposti alle prime tre squadre della classifica, Bologna, Tortona e Milano.: Morina, Conti, Spagnolo 12, Forray 9, Flaccadori 12, Udom 5, DellAnna, Crawford 9, Ladurner 2, Grazulis 18, Atkins 1, Lockett 1.: Zerini, Howard 28, Young, Michineau 17, Dellosto 3, Matera, Uglietti, Williams 16, Stewart 9, Wimbush 12, Grassi, Sinagra.