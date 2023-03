Il Napoli Basket perde ancora

e la classifica si complica

di Mario Triggiani





Arriva unaltra brutta sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nellincontro valido per la ventiduesima giornata di campionato non riuscita a reggere londa durto della Happy Casa Brindisi.Napoli ha condotto nel punteggio per tre quarti della gara, grazie alle triple di Stewart ed i tiri di uno scatenato Wimbush. Anche in difesa Napoli si fatta sentire, con tante palle rubate che hanno limitato lattacco di Brindisi e regalato possessi veloci ai partenopei.Ad inizio ultimo quarto, per, qualcosa si inceppa nelle menti dei giocatori di Napoli, che assistono impotenti al parziale di 20-4 registrato da Brindisi che chiude di fatto il match.Tanti rimbalzi offensivi concessi ed una confusione totale in attacco hanno fatto s che un meccanismo perfetto come era stata fino a quel momento Napoli si trasformasse in un ostacolo quasi inesistente per gli avversari, che hanno conquistato la vittoria tra i fischi del pubblico rivolti al team partenopeo.Questa sconfitta della GeVi, insieme con le contemporanee debacle di Verona e Scafati e la vittoria di Reggio Emilia, crea una situazione particolare in fondo alla classifica.Le ultime quattro squadre sono infatti a pari punti in classifica ed ora, a otto giornate dal termine del campionato, sarebbe necessario ricorrere alla classifica avulsa per scoprire le squadre retrocesse (Napoli sarebbe penultima con un ruolino di 2 vittorie e 3 sconfitte in attesa dello scontro dellultimo turno a Verona).Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle 17:30 a Trento contro lAquila Basket.Sar una gara fondamentale perch rappresenter la prima di otto gare cruciali per i partenopei, chiamati a mettere un freno alla serie negativa di risultati e conquistare una vittoria esterna che manca da ottobre e che regalerebbe un po di serenit allambiente azzurro.: Zerini 2, Howard 5,Young 9, Michineau 9, Dellosto, Uglietti 2, Wimbush 21, Williams 15, Stewart 17, Sinagra, Matera, Grassi.: Burnell 13, Reed 15, Bowman 16, Harrison 9, Basta, Mascolo 4, Bocevski, Mezzanotte 8, Riisma, Bayehe 4, Perkins 25, Lamb.