Piano piano, di Nicola Prosatore

di Giovanna D'Arbitrio





Presentato al Festival di Locarno e poi in Alice nella Citt,, il film di, ambientato nella Napoli del 1987, anno in cui la squadra partenopea guidata davincer lo scudetto e con esso una speranza di riscatto per tutta la citt.Purtroppo l'edificio in cui vive la tredicenne Anna () con sua madre () sta per essere espropriato per la costruzione di una sopraelevata, malgrado le proteste degli abitanti.Mentre sua madre, abbandonata dalluomo che laveva messa incinta, ripone tutte le sue aspettative sulla figlia, Anna invece non vede l'ora di diventare grande e comincia a conoscere anche i pericoli della vita, quando incontra il giovane Peppino () e il Mariuolo () costretto a nascondersi per ordine di un boss di piccolo calibro.Anna affascinata dal Mariuolo, ma anche dal coetaneo Peppino, mentre la mamma vorrebbe proteggerla a tutti costi con rischio di isolarla. Alla fine Anna prender una decisione che segner la fine dellinfanzia e linizio delladolescenza.sembra a tratti una favola, ma in realt un racconto di formazione, in cui pi che stereotipi legati a delinquenza e malavitosi prevalgono sentimenti, azioni e reazioni.Notevole il cast, composto daLa sceneggiatura di, la fotografia di, il montaggio di, le musiche dinasce a Napoli e inizia a lavorare a Milano, nel campo della regia televisiva. Si trasferisce poi a Roma per lavorare a una serie cone una conper Fox Crime.Dirige poi Petrolio (Rai 1), Gaia - Il Pianeta Che Vive, Sei Miliardi di Altri (Rai 3). Lavora per Fox, Rete 4, Rai5, Rai4, Sky, History Channel, National Geographic, Dmax, Deejay Television.Si occupa anche di advertising e lavora come regista e autore per diversi brand italiani e internazionali. Nel 2010 fonda la sua casa di produzione, Briciola.tv/Briciolafilm.Il suo primo cortometraggio,, ha ricevuto numerosi premi anche a livello internazionale.Dopo il debutto adalla Festa del Cinema di Roma, ha ottenuto il Nastro D'Argento 2022 come miglior cortometraggio. Sempre nel 2022 dirige Wanna, docu-serie prodotta da Fremantle Italia per Netflix.Ecco il trailer: