Tecnologie digitali usate in modo umanistico

di Giovanna D'Arbitrio





Presentato con successo in varie location culturali di Napoli, il libro( Ed. Erickson live), di, architetto e docente, raccoglie testimonianze di studenti da lui coinvolti in progetti innovativi, basati sulluso di strumenti digitali, dal 1996 al 2021 all lITI Galileo Ferraris di Scampia.- afferma Nicola Cotugno -E in effetti anche la prefazione die nella postfazione di, mettono in evidenza limportanza della Scuola come potente strumento di crescita che soprattutto nei quartieri a rischio pu diventare per i giovani e anche unopportunit di riscatto civico e sociale.Ed essenziale comprendere che la tradizionale lezione frontale in certi contesti non produttiva, poich bisogna rendere le lezioni coinvolgenti e interattive, avvalendosi in modo nuovo, costruttivo,anche delle tecnologie digitali, spesso demonizzate, come ad esempio videogiochi didattici, creazione di siti web e quantaltro, strategie didattiche che tenendo sempre desto linteresse degli alunni, combattono almeno in parte unendemica dispersione scolastica.- il libro lo mostra a ogni passo -- Rossi Doria evidenzia -multi-strato,Avendo insegnato per molti anni nella scuola media statale, questo libro ha risvegliato in me tanti ricordi. In effetti come dimenticare la mianelle scuole di Frattamaggiore, Secondigliano, Rione Traiano, considerati quartierianche a quei tempi, quando poco pi che ventenne ho dovuto affrontare ragazzi quasi pronti per il servizio militare eancora in una scuola media perch pi volte?!Mandata l allo sbaraglio ad insegnare inglese qualche santo mi avr dato una mano! Subito compresi che i metodi didattici tradizionali in quellambiente non potevano essere efficaci.Riuscii a farmi ascoltare traducendo per loro le canzoni inglesi e americane che cantavano senza conoscerne il significato e gradualmente, comprendendo i loro seri problemi, potei aiutarli in qualche modo, conquistai la loro fiducia e ottenni insperati risultati.Insegnai cos non solo inglese, ma anche italiano e tante altre cose che vanno sotto il nome di, ma imparai anchio da quegli umili ragazzi, talvolta con genitori o parenti in prigione, cresciuti in ambienti deprivati, eppure esseri umani capaci di buoni sentimenti e di sorridere con riconoscenza a chi tendeva loro una mano., cos vengono definiti tali alunni per il divario socio-culturale rispetto ad alunni provenienti da altre classi sociali, presenti in percentuale dell11% circa anche nei quartieri eleganti.Ho combattuto per loro tutta la vita, credendo fermamente nel diritto all`istruzione, a cure sollecite e attente per uno sviluppo armonioso della personalit di ciascun alunno, al di l di privilegi e classi sociali, per il rispetto dovuto ad ogni essere umano in quantoQuando lessi, scritta dai ragazzi di Barbiana sotto la guida di, mi commossi e trovai giuste le loro critiche ad una scuola che colpiva soprattutto poveri e disadattati con le bocciature.Cosa cambiato da quei tempi? In effetti anche se ora si ricorre di meno alle bocciature, dispersione scolastica e analfabetismo non sono stati ancora debellati ed ormai inconfutabile lincapacit della Scuola Statale nel colmare iltra le classi sociali, salvo eccezioni dovute allimpegno di insegnanti che si prodigano per tali alunni con tutte le loro forze.Lo dimostrano i continui e costanti tagli sullIstruzione fino ad arrivare ai caotici Istituti Comprensivi, tagli sempre pi massicci tra una crisi economica e laltra, tra pandemia e guerra in Ucraina.Ben vengano quindi docenti come il, docenti che si dedicano allinsegnamento con professionalit e amore per i ragazzi, malgrado le difficolt che attanagliano la Scuola statale., come affermainEcco unintervista allautore realizzata mercoled 5 ottobre 2022 da Loredana Lipperini di Fahrenheit-Radio Tre :