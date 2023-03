Il Napoli Basket crolla a Reggio Emilia

di Mario Triggiani





Continua la serie nera di trasferte della Generazione Vincente Napoli Basket, che nella gara valida per la ventunesima giornata di serie A ha rimediato una brutta sconfitta in casa della UnaHotels Reggio Emilia, formazione allultimo posto in classifica.Napoli non stata mai in partita, con lo scarto diventato in doppia cifra gi sul finire del primo quarto. A nulla servita una terza frazione incoraggiante di Jacorey Williams, che ha portato gli azzurri fino al -11. La GeVi non riuscita a completare la rimonta ed alla fine del match il tabellone recita un impietoso -22.Con questa sconfitta la GeVi rimane ancorata al penultimo posto in classifica in coabitazione con Verona e Scafati e con in fanalino di coda Reggio Emilia che si avvicina a sole due lunghezze di distanza dagli azzurri.La netta sconfitta in uno scontro diretto porter altre nubi in casa Napoli Basket, con lo staff tecnico che dovr essere bravo a far dimenticare in fretta allambiente la brutta debacle di Reggio Emilia per tornare il prima possibile in corsa per una salvezza che si fa ogni giornata pi insperata.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima alle 19 al PalaBarbuto contro la Happy Casa Brindisi.Si tratter di un impegno fondamentale per gli azzurri, chiamati a reagire nel momento pi buio della stagione. Servir una vittoria convincente, capace di riaccendere gli animi del palazzetto e spazzar via il pessimismo di tanti supporters partenopei.: Zerini 5, Howard 5, Young 4, Michineau 8, Dellosto, Matera, Uglietti, Williams 22 , Stewart 11, Wimbush 7, Zanotti, Sinagra.: Anim 11, Reuvers 14, Hopkins 5, Cipolla, Strautins 8, Stefanini, Vitali , Cinciarini 9, Olisevicius 4, Lee 9, Senglin 14, Diouf 6.