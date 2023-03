Avversario aggressivo, difesa battibile

di Mimmo Carratelli



(da: Roma dell'11.02.2023)

Occhi puntati sulle stelle, piedi per terra e si va a giocare. Ecco un allenatore-poeta. Spalletti sforna immagini fantastiche.C' l'ambizione di puntare in alto, ma bisogna giocare senza rimanere a guardare il cielo. Piedi per terra. Saggezza contadina e Spalletti ne ha da vendere.Consapevolezza della propria forza, ma i traguardi si raggiugono col lavoro e il sacrificio. Non c' niente di scontato. Non conta la superiore condizione di classifica, non conta l'affermata qualit del gioco. E ogni partita ha la sua storia.Atalanta stasera e l'Eintracht mercoled, stadio pieno, richiederanno le doti "" del contadino Spalletti. Pazienza, tenacia e lavorare di vanga per "" l'avversario scoprendone i lati deboli.Il Napoli far il suo gioco (la sconfitta con la Lazio non ha lasciato strascichi), ma massima attenzione ai "" degli avversari per infilarci la lama del successo.Non ha lasciato strascichi la sconfitta della Lazio perch il Napoli non stato dominato. Il Napoli ha fatto la sua partita in una situazione tattica ben preparata da Sarri, concreto e non pi sognatore, per inaridire le qualit azzurre.Il "" di Vecino ha premiato Sarri oltre il grande merito di una indovinata partita tattica avvalendosi del sacrificio di Luis Alberto e Milinkovic-Savic normalmente meno "". Complimenti e si volta pagina.Ora tutti faranno come Sarri per tentare di bloccare il Napoli? Non il caso dell'Atalanta che ha un suo preciso modo di giocare, veloce, aggressivo, e non lo snaturer contro gli azzurri. Il Napoli, stavolta, avr un avversario che non aspetta. Ci verr addosso, ha detto Spalletti con una delle sue espressioni pi efficaci.L'Atalanta non pi la macchina da guerra degli anni passati, se perde ritmo subisce, va avanti a strappi e cadute.Nelle ultime 13 partite ha fallito sei volte, quattro volte ha vinto, tre volte ha pareggiato. Non pi l'irresistibile Atalanta di formula uno. Nell'ultima partita, stata domata dalla fisicit dell'Udinese (0-0). In generale, giocando con tre difensori per avere pi presenze a centrocampo (3-4-1-2), accetta il rischio di difendere uno contro uno puntando sull'immediato recupero della palla per attaccare e, qui, l'orchestra di centrocampo e attacco suona ancora una musica travolgente. Le "" dicono che la difesa (28 gol incassati) battibile, ma quando attacca l'Atalanta rimane una squadra molto temibile.La formazione bergamasca un misto di fisicit in alcuni elementi e di agilit aggressiva in altri. I "" conquistano palla di forza (mancheranno Koopmeiners e Hateboer), i "" la giocano abilmente per offendere.Ora l'Atalanta, declinando Zapata, ha un centravanti di grande fisicit che l'aiuta nello sfondamento. il danese Hojlund (1,91). Ma i pericoli maggiori vengono dai giocatori pi rapidi, Lookman, ad esempio, ma anche Muriel, Boga e lo stesso Soppy, brevilinei di grande tecnica.Il Napoli ha la difesa pi forte del campionato (Olivera al posto di Mario Rui alla seconda giornata di squalifica). Se regge l'urto dei piccoli e grandi granatieri di Gasperini, pu prendersi la partita.Il confronto "" dei due attacchi tutto a favore del Napoli: 58 gol contro i 42 dei bergamaschi. Ma il calcio non un gioco matematico.Partita aperta con possibili sorprese. Serata di molti gol? Il risultato importante per il Napoli che deve rassicurare sulla tenuta di squadra capolista.L'Atalanta cinque punti dietro la zona Champions, un traguardo che interessa sempre il club bergamasco, tre volte terzo e una volta quarto negli ultimi sei campionati.