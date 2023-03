Riflessioni sul film The Whale

di Giovanna D'Arbitrio





In questi ultimi anni sia cinema che letteratura hanno messo in rilievo i vari aspetti della diversit, come il film, di Darrenin cui il personaggio principale non solo gay, ma anche obeso oltre misura.Purtroppo il rapporto con il cibo per molti oggi diventato come una sorta di droga che genera dipendenza, una forma di fuga dalla realt che nasce dal desiderio di compensazione di fronte a sofferenze e disagi psichici di ogni genere.Il film in effetti racconta la storia di Charlie (), un professore d'inglese affetto da grave obesit che vive chiuso in casa, tenendo corsi di scrittura online con la webcam spenta per celare il suo aspetto, guardando la tv e mangiando in modo compulsivo.L'unica persona che Charlie frequenta Liz (), l'amica infermiera che lo aiuta a curarsi. Quando una diagnosi rivela a Charlie che gli resta poco tempo da vivere, egli decide di riallacciare i rapporti con la figlia diciassettenne Ellie (), da lui abbandonata da bambina per lamore verso Adam, il cui suicidio lo aveva molto provato a livello psicologico.Negli ultimi giorni di vita accetta aprire la sua casa anche all'ex moglie Mary () e a Thomas(), un giovane missionario della New Life Church che entrato per caso nella sua casa un giorno di pioggia, tenta di convertirlo.In verit il drammatico finale d adito a diverse interpretazioni. In esso, in effetti, Ellie sfida il padre a darle una prova del suo affetto alzandosi in piedi e uscendo dalla porta di casa. Charlie accetta bench sia conscio che ci lo porter alla morte. Mentre cammina, impone alla figlia di leggere un saggio su Moby Dick scritto da Adam (il cui suicidio ha causato in lui un senso di colpa). Quando Charlie arriva alla porta rivede se stesso bambino e, avvolto da una luce bianca, si sente in pace.Lo stesso Brendan Fraser ha dato una sua spiegazione di tale finale:Insomma tra "Moby Dick", la Bibbia e la pice teatrale di Hunter, autore della sceneggiatura, Aronofsky ritorna al tema ricorrente dellaAltro tema presente nel film quello della: ai suoi studenti Charlie insegna a inseguire la verit in ci che li circonda, verit che dovr cercare anche lui prima di accettare la morte.Presentato in concorso al Festival di Venezia 2022, The Whale di Darren Aronofsky (tratto dall'omonima opera teatrale di Samuel D. Hunter), ha ottenuto 3 candidature a Premi Oscar, 1 candidatura a Golden Globes, 4 candidature a BAFTA, 4 candidature ai Critics Choice Award, 2 candidature a SAG Awards, 1 candidatura a Producers Guild.Senzaltro un film molto particolare che si avvale di un ottimo cast, della fotografia di, del montaggio di, delle musiche diTra i film del regista ricordiamoEcco il trailer del film: