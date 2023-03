Il Napoli Basket non regge i ritmi alti

e perde con Varese

di Mario Triggiani





Amara sconfitta per la Generazione Vincente Napoli Basket, che nella gara valida per la ventesima giornata di serie A stata sconfitta dalla Openjobmetis Varese al PalaBarbuto.Il nuovo acquisto Wimbush, al suo esordio con la canotta dei partenopei, partito in quintetto disputando una buona gara in attacco, anche se deve ancora amalgamare i propri movimenti in campo con quelli dei compagni.Varese prova sin dai primi possessi ad imporre un rimo alto alla gara, marchio di fabbrica della formazione ospite. Napoli sceglie di seguire gli avversari e nella prima met di gara la scelta sembra pagare, visto che i partenopei bucano ripetutamente la retina sia dalla lunga distanza che da sotto canestro.Le rotazioni di Napoli sono per ridotte a otto uomini ed alla lunga la stanchezza si fa sentire.Nellultimo quarto la GeVi poco lucida e sbaglia tante scelte in attacco, lasciando al contempo troppi rimbalzi offensivi a Varese, che punisce ogni errore napoletano e conquista una meritata vittoria espugnando un PalaBarbuto sempre caldo durante i quaranta minuti.Con questa sconfitta la GeVi viene agganciata da Verona e si trova ora al penultimo posto in coabitazione con gli scaligeri, Scafati e Brescia.Quando mancano solo dieci partite al termine della stagione i napoletani non potranno concedersi altri passi falsi in casa, cercando anche di fare qualche colpo esterno.Il prossimo impegno per la Generazione Vincente Napoli Basket sar domenica prossima a Reggio Emilia nello scontro diretto contro la squadra attualmente allultimo posto in classifica.Si tratter di una gara da vincere assolutamente per tenere vive le speranze di una salvezza che non passi necessariamente per le ultime, infuocate, giornate di campionato.Gevi Napoli Basket-Openjobmetis Varese 93-101 (29-28; 62-56; 78-81)Napoli: Zerini 1, Howard 14, Young 11, Michineau 15, Dellosto, Uglietti 6, Wimbush 16, Williams 19, Stewart 11, Zanotti, Matera, Grassi.Varese: Ross 23, Woldetensae 10, Reyes 13, De Nicolao 5, Librizzi, Virginio, Ferrero, Brown 7, Caruso 18, Owens 6, Johnson 19.