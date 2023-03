Caminito, di Maurizio De Giovanni

di Giovanna D'Arbitrio





, di, segna il ritorno del commissario Ricciardi, personaggio molto amato dai lettori che hanno apprezzato la serie di romanzi a lui dedicati, nonch la trasposizione televisiva nella fiction Rai 2021.Nel risvolto anteriore di copertina pertanto si legge:(Severino Colombo -Corriere della Sera), poich in effetti lautore non era convinto di poter continuare la serie, ma poi ha cambiato idea.Ed ecco come viene presentato il libro dalla casa editrice Einaudi:Senza dubbio una storia particolare che si svolge in un contesto ricco di contrasti, simbolicamente rappresentati da un noto tango,, e dal mese di, mese ricco di aspettative ma anche causa di delusioni, di gioia e tristezza, di sole primaverile e inaspettate piogge, come Caminito, il cui testo racconta una triste storia damore mentre la musica appare quasi gioiosa, tango creato da autori diversi, in luoghi diversi: in effettiscrisse il testo ela melodia nel 1926.I versi descrivono una stradina nel quartiere La Boca di Buenos Aires, un caminito dove Juan incontrava una bella prostituta mentre andava al lavoro.Ad ispirare la musica di Gabino fu invece la triste storia d'amore di Maria, una ragazza di Olta dove il caminito era la stradina fiorita in cui sincontravano i due innamorati, una storia damore ostacolata dai genitori della ragazza.Ed senzaltro un mese strano laprile del 1939, in cui ritroviamo il commissario Ricciardi in unItalia divisa tra fascisti e antifascisti: sempre pi enigmatico e malinconico, dotato di grande intuito, nonch della sua nota capacit paranormale di vedere i morti assassinati, captare il loro ultimo pensiero e pertanto costretto a sopportare il peso di tutta la loro sofferenza.Provato dalla perdita della moglie Enrica, rimasto solo con la figlia Marta e tormentato dal dubbio che ella abbia ereditato da lui le stesse facolt paranormali, deve purtroppo risolvere anche lintricato caso delluccisione di due giovani amanti, un caso che coinvolge numerosi personaggi.Come in tanti i romanzi di De Giovanni, lindagine su un delitto diventa una storia corale in cui si intrecciano vari temi e aspetti del tempo passato e del presente, con personaggi ben delineati, intrisi sempre di umanit e sentimenti sinceri, accompagnati da profonde riflessioni sulla vita che appare incomprensibile quando ci sottrae la gioia allimprovviso, come accade ai due giovani innamorati barbaramente uccisi.Concludiamo con i versi di Caminito che introducono la storia e laccompagnano durante il percorso in due significative pause tra un capitolo e laltro:Stradina che il tempo ha cancellato/Che un giorno ci hai visti passare assieme/Son venuto per lultima volta/Son venuto a raccontarti la mia pena/Stradina che un tempo avevi /I bordi col trifoglio e i giunchi fioriti/Presto tu sarai unombra/Unombra proprio come me.Da quando se ne andata/Io vivo nella tristezza/Amica stradina/Anchio me ne vado/Da quando se ne andata/Non pi ritornata/Seguir i suoi passi/stradina, addio.Stradina su cui ogni sera/Correvo cantando il mio amore/Non dirle se ritornasse a passare/Che fu solo il mio pianto a bagnarti/Stradina coperta di cardi/La mano del tempo ha cancellato ogni traccia/Vorrei cader lungo il tuo ciglio/.E che il tempo ci uccida entrambi.Maurizio De Giovanni, nato a a Napoli nel 1958, autore di numerosi thriller tradotti in tutto il mondo, tra i quali ricordiamo la serie centrata sul commissario Ricciardi nella Napoli degli anni 30, la serie di I bastardi di Pizzofalcone e di Mina Settembre, pubblicate da Einaudi, mentre Rizzoli ha pubblicato quella dedicata al personaggio di Sara. Dalle sue opere sono state tratte fiction televisive di successo.Ecco un video in cui lautore presenta il suo libro: