Edgar Degas pittore impressionista e realista

di Elvira Brunetti

Edgar Degas ritorna a Napoli in mostra a San Domenico Maggiore fino al 10 Aprile, purtroppo come in tutti i "" dei tempi recenti in forma oltre modo riduttiva e deludente per l'assenza di dipinti.il pittore della modernit in quegli ultimi trent'anni dell'Ottocento che glorificano Parigi nel mondo intero.Dalla nuova ferrovia della Gare Saint Lazare pi volte fissata coi suoi fumi sulla tela da Claude Monet, perch rappresentava la fuga dalla citt verso la campagna con i vari "" alla "" che esplode nel 1881 con la prima elettricit.Il fenomeno sotto gli occhi di tutti entusiasma soprattutto i pittori, che insieme alla formidabile invenzione della fotografia trovano nuovi incentivi per la loro espressione.Contrariamente alla maggior parte degli altri Impressionisti che operano "", Degas dipinge all'interno. E si distingue sempre dai suoi colleghi per aver studiato e sperimentato in modo esemplare la fotografia.Lavorava sempre con una kodak, un po' rudimentale rispetto allo stesso trattamento dell'immagine che far dopo Andy Warhol. Il suo occhio vigile coglieva l'istante per fermarlo come uno scatto. Dal passo di danza della ballerina dell'Opera alla corsa dei cavalli.Osserviamo inoltre il taglio della composizione nel quadro "", in cui si esalta la solitudine della donna nella nuova modernit.Rimase incantato dai bagliori luminosi e cromatici sui giovani corpi prodotti dall'illuminazione al punto tale da inventarsi nuove tecniche per ampliare e potenziare tale effetto.Usava il pastello e l'olio per rendere lo scintillio dei "" delle ballerine. Ecco in mostra a Napoli vari Monotipi, una combinazione di incisione e pittura.Edgar Degas (1834-1917) stato sempre parigino, ad eccezione di alcuni soggiorni in Italia e in Louisiana.Nei suoi vasi scorreva sangue napoletano paterno e creolo materno.Il nonno scapp dopo la Rivoluzione e venne a Napoli dove divenne un banchiere importante. Ancora oggi a piazza del Ges esiste il palazzo Degas. Negli anni '50 il Nostro vi soggiorn due volte.Fu anche a Firenze, ospite degli zii, ai quali dedic un quadro notevole "". Dove si pu notare l'influenza di altri due importanti pittori di quel momento, Edouard Manet con la forza dei suoi neri, e Gustave Courbet per il realismo espressivo.A New Orleans dove i fratelli Ren e Achille si occupavano di un cotonificio, esegue un dipinto straordinario: "". La sua singolarit consiste nell'aver saputo coniugare da parte dell'autore il Vero con il Bello. Principio sacro per Degas.L'attenzione alla realt si unisce, direi producendo grande meraviglia, alla bellezza dell'insieme. Il quadro fu esposto alla seconda mostra degli Impressionisti nel 1876 e fu il primo acquistato da un museo due anni dopo. Si trova a Pau in Francia.Degas non aveva un carattere facile. Era schivo e scontroso. Partecip, per esempio, a tutte le mostre fin dalla prima nel 1874, quando Monet fonda il movimento col piccolo quadro, da cui il nome, "", nel fatidico studio fotografico di Nadar a Boulevard des Capucines, ma non li frequent mai.Borghese ricco insieme a Edouard Manet, che conobbe nel 1862 al Louvre, mentre copiavano entrambi le opere di Velazquez. Frequentavano l'Opera, i cavalli e il caf Guerbois.Fu un accanito antisemita, quando l'Affaire Dreyfus dopo il famoso "" di Emile Zola divise la Francia in Dreyfusardi e Antidreyfusardi. Ruppe perfino l'amicizia con l'amico a lui pi caro, l'ebreo Ludovico Halevy.Ma il rapporto con le donne che lo tormentava.Le disdegnava, pur sentendone l'attrazione. La sua ossessiva misoginia lo spingeva quasi a spiarle.Le sue figure femminili appaiono interessate solo alle umili occupazioni materiali. Si lavano, si pettinano i lunghi capelli. Raramente si nota il volto. "".Degas non fu solo pittore, svilupp in et avanzata, mentre la cecit galoppava, una passione per la scultura, che lo vede ugualmente eccellente, basti soffermarsi a guardare il fremito delle masse muscolari cos innovativo sui nudi delle donne.Molto prima delle stravaganze di Picasso, Degas osa vestire, sfidando il parere di critici e benpensanti, una statuetta di cera di una ballerina di quattordici anni con nastro nei capelli, un corpetto giallo, un tut di garza e scarpette di seta ai piedi.Tale capolavoro si pu ammirare al