La Lazio ingabbia il Napoli, seconda sconfitta azzurra

di Mimmo Carratelli



(da: Roma del 4.03.2023)

Un gol di Vecino (68') premia la partita ben preparata da Sarri per bloccare il Napoli (1-0 al "Maradona"). Gli azzurri incassano la seconda sconfitta dopo lo 0-1 di Milano con l'Inter il 4 gennaio.Dopo quella sconfitta, otto vittorie del Napoli e porta imbattuta nelle ultime quattro gare. La Lazio ha fermato la marcia trionfale degli azzurri.Sarri ha ingabbiato Spalletti. La Lazio occupa bene il campo. Non marca a uomo, ma chiude al Napoli le linee di passaggio.Gli esterni d'attacco di Sarri giocano arretrati. Felipe Anderson raddoppia su Kvaratskhelia contrastato da Marusic e Patric. Zaccagni dietro per impedire i rifornimenti a Lozano.Lobotka accerchiato da un quadrilatero laziale: Immobile avanti e Vecino dietro, ai lati Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Gran partita di sacrificio e di contenimento delle due mezzeali della Lazio.La squadra romana lascia il possesso-palla al Napoli, ma lo asfissia in ogni zona del campo. La Lazio mette grande attenzione alla partita preparata da Sarri.Il Napoli costretto a dare palla indietro per aprire la Lazio. Ma i centrali della difesa azzurra hanno difficolt a creare gioco.Immobile non tocca palla, il suo primo compito schermare Lobotka. Non ci sono le sgasate di Zaccagni perch l'esterno gioca arretrato.Il Napoli ha avuto grande difficolt ad arrivare al tiro nell'area laziale. Anguissa e Lobotka hanno tentato la soluzione da lontano. Kvaratskhelia non riuscito mai a passare, anche Lozano stato ben controllato da Hysaj e dal raddoppio di Zaccagni. Osimhen isolato nel cuore della difesa di Sarri.La Lazio fa grande intensit a met campo con un baricentro basso. In area sventa tutti i cross degli azzurri. E, nel primo tempo, l'unica occasione da gol della Lazio (5') su una punizione di Luis Alberto, appena toccata di testa da Vecino: il pallone sorvola Meret e, sulla linea della porta vuota, portentoso il salvataggio di testa di Di Lorenzo che sventa un gol fatto.Il Napoli non mai riuscito a venir fuori dalla ragnatela laziale. Ha cercato prima con pazienza di arrivare al successo, poi ha alzato il ritmo, ma ha trovato sempre il "muro" laziale a respingerne gli assalti, spesso disordinati e prevedibili.La Lazio si affacciata sporadicamente nella met campo napoletana. Kim stato prodigioso in tre occasioni annullando il contropiede laziale (63' su Immobile, 77' su Luis Alberto, 91' su Cancellieri).stato un Napoli inferiore alle attese, ma il merito tutto della Lazio che ha portato a termine una perfetta partita tattica. Non ha sfidato il Napoli a viso aperto, ma ha badato soprattutto a stringerlo in una morsa difensiva.Forse il gol di Vecino stato un premio in pi alla partita organizzata da Sarri. Meret non stato mai impegnato se non in una smanacciata sotto porta sull'insidioso corner di Luis Alberto (39').Il centrocampo laziale, ecco il fulcro della partita, ha oscurato quello napoletano. La gran partita di Milinkovic-Savic e Luis Alberto (mai cos attento ai compiti tattici) ha annullato le iniziative di Zielinski e la gara (piuttosto in ombra) di Anguissa.Il Napoli stato bloccato anche sugli esterni. N Lozano (e poi Politano), n Kvaratskhelia sono riusciti ad avere la meglio sugli avversari. Osimhen stato cercato con i cross, mai una vera azione in profondit: la Lazio ha sempre negato agli azzurri la manovra in verticale.Il Napoli ha sfiorato il pareggio col colpo di testa di Osimhen (cross di Kvaratskhelia) finito sulla traversa (79') e poi il salvataggio di Providel sulla conclusione ravvicinata di Kim.stata l'unica azione pericolosa del Napoli. Poi anche la Lazio ha colpito i legni con una punizione dal limite di Milinkovic-Savic (90' incrocio dei pali).Nel finale, Spalletti ha cercato una soluzione disperata prima con gli ingressi di Politano per Lozano ed Elmas per Anguissa (71'), poi con Simeone per Zielinski e Ndombele per Lobotka (82') schierando un Napoli tutto offensivo (4-2-4).Sul fronte d'attacco Politano, Simeone, Osimhen, Kvaratskhelia. Ma La Lazio stata sempre padrona della sua area di rigore e ha murato le soluzioni azzurre dalla distanza.Elmas ha cercato con un paio di "strappi" di rendere pi incisiva l'azione offensiva del Napoli, ma la Lazio era compatta davanti e dentro l'area di rigore.andato tutto bene per la squadra di Sarri, la preparazione della partita e l'interpretazione tattica dei suoi. Il Napoli finito nel recinto difensivo della Lazio senza trovare mai la soluzione pi efficace, di squadra e dei singoli.S' fermato il Napoli ed la grande novit del campionato, ma il margine sugli inseguitori ancora ampio, a meno che non ci sia una improvvisa flessione degli azzurri.La Lazio, con la vittoria di Napoli, si inserisce ancora meglio in zona Champions.Sabato ci sar l'Atalanta al "Maradona". Si aspetta la riscossa azzurra per evitare improvvisi patemi.: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Olivera (93' Zedadka); Anguissa (71' Elmas), Lobotka (82' Ndombele), Zielinski (82' Simeone); Lozano (71' Politano), Osimhen, Kvaratskhelia.: Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto (82' Cataldi); Felipe Anderson (59' Pedro), Immobile, Zaccagni (82' Cancellieri).: Pairetto (Nichelino).: 68' Vecino.