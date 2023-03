Per favore, spiegatemi questo Napoli

di Mimmo Carratelli



(da: Corriere dello Sport del 28.02.2023)

Scusate se mi intrometto. Ho la sindrome di Capello. Se il campionato poco allenante, come possibile che ci sia una squadra poco battente?Vengo da un calcio antico, lo so, quando le cose erano pi chiare e semplici. Mettevi un centrocampista all'ala destra, diciamo Vincenzino Montefusco, e fermavi Facchetti che aveva il vizio di venire avanti.Si facevano cose cos perch non c'erano i droni, i metal-coach, i personal-trainer e le statistiche dell'Opta. Si andava avanti con furbate innocenti.Il mio maestro stato Bruno Pesaola. E io non sono stato l'allievo migliore. Nelle notti di luna alla "Sacrestia" di Arnaldo Ponsiglione, sospesa tra i pini di Posillipo e il golfo scintillante, ostriche e champagne, il petisso dopo avermi raccontato il calcio come una favola, lui che aveva giocato con Alfredo Di Stefano nelle giovanili del River Plate, mi guardava e concludeva: "".Figuriamoci oggi, ci capisco ancora meno. C' questo Napoli che fa spettacolo in Italia (qualcuno dice ancora che preferisce andare al circo, per lo spettacolo) e che meraviglia in Europa.Una squadra cos, a Napoli poi, periferia di tutto, dove, diceva Brera, non si vincer mai niente a causa dello scirocco, poi arriv il "", come lui lo chiamava, e fu un'altra storia, a Napoli, dico, che sta succedendo?C' da dire una cosa. In questa citt, famosa per Gomorra, e, prima, per fortuna, per Pino Daniele e Massimo Troisi, esistono delle eccellenze in molti campi di cui nessuno parla e scrive.Ma nel calcio costruire una "" molto complicato e aleatorio. Il Napoli di De Laurentiis diventato una "". Nessuno ancora me l'ha spiegato.Certo, un progetto portato avanti nel tempo, fra colpi fortunati ed errori, per con grande tenacia e convinzione, virt che ci appartengono poco e che Aurelio ha imposto isolandosi in una genuina maschera di antipatia e distacco, ma questa una spiegazione ovvia, banale.Allora mi dicono che a Castelvolturno s' realizzata un'alchimia chimica e che Luciano Spalletti il piccolo chimico di questo fenomeno.Poich vengo da un calcio antico, dove non c'erano allenatori premi Nobel per la chimica, ma tutto era acqua e sapone, e qualche pasticca di simpamina, questa alchimia di Castelvolturno mi affascina, ma non mi spiega niente.Com' possibile che sia venuto fuori questo Napoli che attacca e vince, che vince e domina, che domina e travolge, addirittura uno scandalo per il vecchio calcio italiano prudente e speculativo, difesa e contropiede, come possibile una squadra cos marziana che ti schianta gli occhi e ti fa cantarecome ai tempi romantici senza alchimie?Guardo Spalletti nelle conferenze-stampa che sembrano sedute spiritiche, guardo come rotea la testa, come sospira e parla, parla e sospira, e gioca prudentemente con la biro, e sfiora il microfono, e ci stiamo addormentando tutti, ammaliati e ipnotizzati da questo guru toscano, e qualcosa capisco.Spalletti ha ipnotizzato l'intera "" del Napoli e le sta facendo vivere un sogno.Se si svegliano, tutto finisce. Intanto, vanno in campo ipnotizzati e vincenti. Che meraviglia!