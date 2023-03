Ecco “Le leggende della boxe”

di Adriano Cisternino





Basta un semplice scambio di battute per trasformare la cosiddetta “” nella “”.È il trucco al quale ricorre il giornalista napoletano Fausto Narducci - una vita in “” - per conferire un tocco di ulteriore distinzione allo sport del pugilato.Che è una delle discipline (insieme con l'atletica leggera) da Fausto seguite con maggiore attenzione nella sua carriera professionale e quindi conosciute più profondamente, avendo lui rovistato con abile curiosità nella vita di numerosi campioni del ring da più di quarant'anni.” (455 pagine, 19 euro) è il libro che Narducci ha appena pubblicato per Diarkos.Significativo già il sottotitolo “”, perché indica subito che le storie non si limitano a raccontare le imprese sportive dei protagonisti scelti, ma vanno ben oltre, raccontando anche vizi privati e pubbliche virtù di ciascuno di loro.Ne consegue che ogni pugile assume la dimensione di personaggio esplorato nella sua dimensione sportiva ed umana, inserito anche nell'ambiente e nel periodo storico in cui ha vissuto. Trentasei storie, trentasei leggende, numero non casuale, ma ispirato a ””, del 2004, nel quale Jeff Silverman raccoglie storie pugilistiche di miti della letteratura come Jack London Norman Mailer e tanti altri. È un richiamo implicito al fascino di questa disciplina al quale scrittori di fama mondiale non si sono saputi sottrarre.Le trentasei leggende scelte da Narducci si dividono in tre parti. La prima riguarda esclusivamente “”, ovvero “”, il grandissimo Muhammad Alì, colui che ha rivoluzionato il pugilato, il campione dei campioni del ventesimo secolo, l'uomo che “”, ma anche di gente comune: “”, era la sua filosofia di vita.La seconda parte comprende venticinque leggende straniere che partono da Jack Johnson, “”, e che - nell'America del razzismo - sposava solo donne bianche.Fino a Saul “” Alvarez, il messicano (tuttora in attività) dai capelli rossi, campione del mondo in quattro differenti categorie, a lungo leader delle più autorevoli classifiche “pound for pound”, campione anche di incassi (circa 150 milioni di dollari fino ad oggi).Da Johnson ad Alvarez passando Rocky Marciano, Ray Sugar Robinson, Carlos Monzon, Mike Tyson, Oscar De La Hoya, Manny Pacquiao, tanto per fare qualche nome.E poi ci sono gli italiani. Dieci pugili italiani. A cominciare da Primo Carnera, il gigante di Sequals, e quindi Benvenuti, Mazzinghi, Arcari... e, naturalmente, Patrizio Oliva, componente di quel privilegiato poker di campionissimi azzurri vincitori sia dell'oro olimpico, da dilettanti, che del titolo mondiale, da professionisti.L'ultimo della rassegna nazionale è Giovanni Parisi, che è anche l'ultimo dei quattro eroi “” e “” maglietta, scomparso prematuramente il 25 marzo del 2009, a soli 42 anni, in un incidente stradale.Negli ultimi due decenni nessun pugile italiano ha trovato spazio in questa rassegna. Forse non è casuale. Ma questa è un'altra storia.